Giovanna Abate chiarimenti folli – Anticipazioni Uomini e Donne 6 Maggio

Giovanna Abate si mostra pronta a dei chiarimenti folli con uno dei suoi corteggiatori ormai eliminato dal suo percorso. La discussione nella puntata di domani però, diventerà rovente tanto da colpire anche uno degli opinionisti. Cosa succederà?

Il tempo dei chiarimenti sembra continuare all’interno dello studio di Uomini e Donne, le dame e i cavalieri infatti, sembrano avere tantissime cose da mettere in chiaro. Durante la quarantena anche non vedendosi, alcune dame hanno continuato a sentire dei cavalieri che, sembrano poco chiari però nei loro confronti.

Uno dei chiarimenti che diventerà però protagonista assoluto della puntata di domani, sarà quello di Giovanna Abate con uno dei suoi ex corteggiatori. Cosa succederà nella puntata di domani?

Giovanna Abate chiarimenti folli

Nonostante il classico Uomini e Donne sia ricominciato da poco più di due giorni, le discussioni, gli attacchi e le conoscenze sembrano aver caratterizzato in maniera folle lo studio di Cinecittà. Maria De Filippi infatti, non si aspettava alcune reazioni e alcuni svolgimenti delle conoscenze proprio come quella di Gemma Galgani.

Domani però, Giovanna Abate sarà nuovamente al centro dello studio per uno dei chiarimenti più folli del programma. Durante il nuovo format andato in onda per smorzare la quarantena, la tronista ha deciso di chiudere con gli unici due corteggiatori che aveva fin dall’inizio del suo trono: Alessandro Graziani e Sammy Hassan.

Per due motivi ben diversi, Giovanna ha deciso di chiudere con entrambi e si è focalizzata nel conoscere il suo corteggiatore misterioso chiamato l’Alchimista.

Nel corso della puntata di domani però, uno dei due ormai ex corteggiatori, deciderà di intervenire telefonicamente per sistemare una faccenda in sospeso.

Tronista sull’orlo di una crisi

Giovanna Abate si troverà così davanti al suo ex corteggiatore pronta a chiarire ogni dubbio e ogni accusa a lei rivolta. Nonostante il carattere forte e duro della tronista, Gianni Sperti deciderà di intervenire dopo che, l’ex corteggiatore lancerà un’affermazione offensiva nei suoi confronti. La discussione quindi, diventerà a tre con la partecipazione del tronista che, non si tirerà indietro dal criticare l’ex corteggiatore.

La domanda che però ci porteremo dietro fino alla messa in onda della puntata di domani sarà: Il confronto con Giovanna vedrà protagonista Sammy o Alessandro?