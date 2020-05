Chi è Thais Souza Wiggers, la ex di Teo Mammucari?

Thais Souza Wiggers è una modella e showgirl brasiliana, nota in Italia per l’esperienza come velina e per la sua relazione con Teo Mammucari.

Thais Souza Wiggers – Dove e Quando è Nata

Thais Souza Wiggers è nata il 24 ottobre 1985. Ciò significa che il prossimo autunno spegnerà 35 candeline.

Carriera

La carriera di Thais Souza Wiggers è iniziata quando, appena 14enne, ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della moda. Dopo aver concluso il liceo a Miami, posa per una campagna internazionale della TIM con due grandi nomi della moda, ossia Naomi Campbell e Linda Evangelista.

Il 2004 è l’anno della svolta della sua carriera. Si trasferisce infatti in Italia, dove continua a lavorare come modella e a fare parte del cast di alcuni spot pubblicitari. Alla fine del 2005, viene scelta come velina per Striscia la Notizia, condividendo il bancone del tg satirico con Melissa Satta.

Vita sentimentale

Nel 2008, ha avuto una figlia, Julia, dal conduttore televisivo Teo Mamuccari. La relazione tra i due è durata poco. Nel 2010, infatti, Thais si è fidanzata con Paul Baccaglini, ex Iena, trader finanziario e per pochi mesi presidente del Palermo Calcio.

La coppia ha concluso la relazione nel 2018 in quanto, a detta dell’ex velina, non c’erano più stimoli. In un’intervista a Palermo Today, Thais ha affermato che la fine è stata di comune accordo e che sono rimasti in buoni rapporti. Concludiamo ricordando che la ex di Mammucari è presente su Instagram con un profilo seguito da 64mila persone, tramite il quale condivide i suoi lavori di modella.