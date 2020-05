Chi l’ha visto – Anticipazioni – Casi – 6 maggio 2020

Chi l’ha visto ritorna con una nuova puntata nella prima serata di Rai 3 di oggi, 6 maggio 2020. Tanti casi del presente e del passato pronti per essere approfonditi dalla conduttrice Federica Sciarelli. Al centro dell’appuntamento il caso di Emanuela Orlandi: il fratello Pietro Orlandi sarà presente in studio per parlare della nuova archiviazione del caso.

Le anticipazioni di Chi l’ha visto ruotano anche attorno alla morte di Arianna Flagiello. Il programma ricostruirà la vicenda e gli ultimi istanti di vita della ragazza, oltre a rivelare le ultime novità. Potrebbe essere spuntato un super testimone che ha assistito alla tragedia e che potrebbe rivelare la dinamica dei fatti.

Chi l’ha visto anticipazioni – Il caso Emanuela Orlandi

Chi l’ha visto si concentra ancora una volta sul caso di Emanuela Orlandi, la ragazza scomparsa molti anni fa e ancora protagonista di un mistero legato alla Santa Sede. Il Giudice Unico dello Stato della Città del Vaticano ha archiviato in questi giorni le indagini sulle ossa rinvenute nel Cimitero Teutonico Vaticano. Pietro Orlandi però, il fratello della vittima, promette di continuare a chiedere giustizia per Emanuela. I frammenti invece risalirebbero a 100 anni fa, quindi precedenti alla scomparsa della Orlandi.

Il difensore della famiglia, l’avvocato Laura Sgro, mette tuttavia l’accento sugli esami effettuati sui resti, solo visivi e non sufficienti per ottenere una data precisa. “I test genetici e con Carbobio14 non sono stati effettuati“, ha dichiarato il legale, “e ora ci sentiamo dire che la famiglia è libera di procedere autonomamente con gli approfondimenti“.

Chi l’ha visto anticipazioni – Il caso Arianna Flagiello

Sono trascorsi cinque anni dalla morte di Arianna Flagiello, la ragazza di Napoli che si sarebbe suicidata in seguito alla lite con il suo ex Mario Perrotta. Quest’ultimo è sotto accusa per maltrattamenti ed estorsione e istigazione al suicidio. Il processo che si sarebbe dovuto tenere a marzo è stato però rinviato per via dell’emergenza sanitaria.

Secondo i difensori della famiglia, gli avvocati Cacciapuoti, Imbimbo e Coppola, Arianna sarebbe stata manipolata e intimorita, vessata sia a livello fisico sia psicologico da Perrotta. Le anticipazioni di Chi l’ha visto parlano anche di un possibile testimone. Al termine della messa in onda della precedente puntata, un uomo ha contattato il centralino della trasmissione e ha rivelato di aver assistito alla lite fra Perrotta e Arianna.