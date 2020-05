By

Il web sembra ormai il rivolta cercando a tutti i così di capire che si nasconde dietro la maschera del nuovo corteggiatore di Giovanna Abate. Dopo tantissimi dubbi e indizi ecco svelata l’identità dell’Alchimista grazie a un influencer. Chi è il corteggiatore misterioso?

Giovanna Abate sta continuando la sua esperienza tramite le parole anche fuori dal nuovo format di Uomini e Donne ormai terminato. Il programma infatti, è tornato alla classica messa in onda con il classico studio ma senza il pubblico.

La tronista però, sembra essere ancora proiettata al corteggiamento tramite le parole grazie all’Alchimista. Durante la puntata andata in onda ieri, il corteggiatore in studio, ha svelato di non voler mostrare ancora il suo volto, continuando a conoscere Giovanna tramite le parole. Un’influencer sul web però racconta la verità ed ecco svelata l’identità dell’Alchimista.

Svelata l’identità dell’Alchimista

Ormai da diversi giorni il web sembra impazzito nel cercare di scoprire a ogni costo chi realmente si cela dietro la maschera dell’Alchimista.

I social infatti, hanno cercato indizi e sparato nomi tanto da arrivare alla conclusione che, dietro la maschera ci sia lo stesso Alessandro Graziani.

L’ex corteggiatore infatti, è stato eliminato perché Giovanna non riusciva a vedere in lui un carattere forte che possa tenerle testa. Secondo tantissimi fan del programma, sarebbe proprio lui il corteggiatore mascherato, mostrandosi così per quello che è realmente senza pregiudizi.

Visualizza questo post su Instagram Ecco come Giovanna immagina l’Alchimista 😏 State guardando #UominieDonne? Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne) in data: 5 Mag 2020 alle ore 5:55 PDT

Durante la serata di ieri però Amedeo Venza, volto noto del gossip ha dichiarato chi si nasconde realmente dietro la maschera, spiegando anche quasi secondo lui sono le motivazioni reali di questo gesto.

Gli indizi portano a un ex corteggiatore

Secondo il parere di Amedeo, dietro il nickname l’Alchimista di nasconde Manuel Galiano, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià.

Non è infatti un caso che, mesi indietro proprio Manuel aveva spiegato sul suo profilo Instagram, di trovarsi incuriosito da Giovanna Abate tanto da pensare se scendere o meno le scale per lei.

Le parole di Amedeo, sembrano non lasciar spazio ad altri indizi tanto che, nella giornata di ieri anche Manuel si è lasciato andare a una storia IG compromettente.

L’ex corteggiatore, ha così caricato una foto dove mostrava la stessa maschera che però sul volto l’Alchimista, insinuando ancora di più il sospetto che sia proprio lui il corteggiatore misterioso della tronista Giovanna Abate.