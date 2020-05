Film Stasera in Tv – Blue Jasmine – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Blue Jasmine. Produzione statunitense del 2013 per la regia di Woody Allen con Cate Blanchett e Alec Baldwin. La pellicola è valsa all’attrice il premio Oscar come Miglior Attrice Protagonista. Il film è un omaggio a “Un tram che si chiama desiderio”, opera teatrale e poi film del 1951 diretto da Elia Kazan e vincitore di quattro premi Oscar. Questa di Allen è una rielaborazione della trama in chiave contemporanea, con l’inserimento di flashback e storie parallele.

Blue Jasmine – Trama

Jasmine, donna agiata di New York, si trasferisce a San Francisco nella modesta abitazione della sorella adottiva Ginger. Si scopre che il suo è un trasferimento forzato: suo marito Hal è stato arrestato e si è tolto la vita in carcere, il tutto a seguito di un crak finanziario che di fatto ha investito anche lei, rimasta senza soldi e senza lavoro. Jasmine prova a ricostruirsi una vita tentando la strada dell’arredatrice di interni, ma è costretta a lavorare come assistente in uno studio dentistico per sbarcare il lunario. Anche la relazione con Ginger non è semplicissima, e la ricerca di un nuovo amante cui appoggiarsi si rivela tremendamente complicata…8

Blue Jasmine – Trailer Video

Blue Jasmine – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Blue jasmine

Genere: Commedia

Durata: 1h 40m

Anno: 2013

Paese: USA

Regia: Woody Allen

Cast: Cate Blanchett, Sally Hawkins, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard, Louis C.K., Bobby Cannavale, Andrew Dice Clay, Michael Stuhlbarg, Alden Ehrenreich, Michael Emerson, Charlie Tahan, Vanessa Ross, Max Casella

Blue Jasmine – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso sul canale Mediaset Iris, (canale 22 del digitale terrestre), alle ore 21.00 di oggi, venerdì 8 Maggio 2020. La programmazione di Iris lo prevede al termine dell’episodio quotidiano di Walker Texas Ranger.