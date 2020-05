Frasi Festa della Mamma – Le migliori del 2020

By

Frasi Festa della Mamma. Una ricorrenza celebrata davvero ovunque è la Festa della Mamma. Un giorno importante per piccoli e grandi per poter ricordare una persona speciale.

Tale resterà sempre nel cuore id ciascuno: è colei che genera la vita, che sostiene il percorso di ogni figlio e sempre al suo fianco resta. Ecco perché si è deciso di dedicarli un giorno speciale. Festa che ricorre nel mese di Maggio, mese mariano ma in ogni paese, esiste una dara differente. Vediamo insieme qualche frase per poter inviare un messaggio particolare alla propria mamma.

Frasi Festa della Mamma

• E il cuore quando d’un ultimo battito, avrà fatto cadere il muro d’ombra, per condurmi Madre sino al Signore come una volta mi darai la mano. (Giuseppe Ungaretti)

• Tutto ciò che sono, o spero di essere, lo devo al mio angelo di madre.(Abraham Lincoln)

• Noi non veniamo dalle stelle o dai fiori, ma dal latte materno. Siamo sopravvissuti per l’umana compassione e per le cure di nostra madre. Questa è la nostra principale natura. (William Shakespeare)

• Il cuore di una madre è un profondo abisso in fondo al quale troverai sempre il perdono. (Honorè de Balzac)

• Le verità che contano i grandi principi alla fine restano sempre due o tre. Sono quelle che ti ha insegnato tua madre da bambino. (Enzo Biagi)

• Le braccia di una madre sono fatte di tenerezza e bambini, tra esse ci dormono profondamente. (Victor Hugo)

• Nessun linguaggio può esprimere il potere, la bellezza, l’eroismo e la maestosità dell’amore materno. (Edwin Hubbell Chapin)

• Tutte le donne diventano come la loro madre. Questa è la loro tragedia. Gli uomini non diventano come la loro madre. Ed è questa è la loro tragedia. (Oscar Wilde)

• La mano che dondolare la culla è la mano che regge il mondo. (William Rose Wallace)

• Per la madre i figli sono ancore della vita. (Sofocle)