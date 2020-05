Lunetta Savino – Età, figli, Compagno

Lunetta Savino, un volto noto nel mondo dello spettacolo per la sua brillante carriera

Chi è Lunetta Savino

Lunetta Savino è nota certamente per il personaggio di Cettina Gargiulo interpretato in Un medico in famiglia. È un’attrice che vanta una carriera importante, nata il 2 novembre del 1957 a Bari. È un’attrice di spicco che vive a Roma.

Si è laureata al Dams di Bologna ed ha debuttato in teatro nel 1981. Il suo volto appare al cinema nel 1982 con Grog di Francesco Laudadio. Inoltre, partecipa anche a Il bello delle donne nel ruolo di Agnese Borsi. Con Massimo Ghini è presente in Raccontami e nel 2007 è scelta nel cast de Il figlio della Luna.

In realtà, nella sua vita privata, è una donna molto riservata sempre attenta alla sua riservatezza. Ha sposato Franco Tavassi dal quale nel 1994 si è divorziata. Da questa relazione è nato Antonio.

La vita privata di Lunetta Savino

Secondo i pettegolezzi avrebbe avuto una relazione con Paolo Bessegato, attore e doppiatore. Ora sembra vivere un intenso amore con Saverio Lodato, scrittore e giornalista. Nel 2015 ha vinto il Premio Flaiano come miglior interprete femminile, nel 2002 inserita nella rosa di attici per il Davide di Donatello con il film Rosa.

Inoltre, nel 2019 ha partecipato a Tod cambia. Sui social ha una gallery sempre aggiornata ed è molto seguita dai fans. Seppur la sua vita lavorativa riuslta essere costellata da tanti successi, su quella personale poco si riesce a sapere.

Certamente il suo volto e la sua espressività le hanno consentito di avere un ottimo approccio con il pubblico. In Un medico in Famiglia ha avuto un ruolo che in molti ricorderanno e questo certamente ha contribuito a rendere il suo volto ancor più noto. La sua passione per il cinema è sempre stata innata e noi speriamo che continui a collezionare sempre nuovi successi.