Filippo Melloni – Chi è il Padre Natura di Ciao Darwin 8

Filippo Melloni è riuscito a conquistare il pubblico di Ciao Darwin 8, quando nell’edizione dell’anno scorso ha fatto la sua discesa dalla scalinata. Il Padre Natura infatti ha un fisico che lo rende un misto fra Tarzan e Jesus, anche se la sua vita privata ci racconta molto di più sul suo conto.

Nonostante la carriera nel mondo della moda, Filippo Melloni ha scelto di intraprendere la stessa strada del padre. Per questo si è iscritto alla Facoltà di Medicina. La sua decisione tra l’altro è legata ad un evento particolare e drammatico della sua infanzia. Quale? Continua a leggere per scoprire tutto.

Filippo Melloni – Chi è – Età e fidanzata

Filippo Melloni ha 24 anni ed è originario di Bologna. In tv lo conosciamo come il Padre Natura di Ciao Darwin 8, legato alla puntata Web Vs Tv. La sua popolarità grazie al ruolo di Padre Natura gli ha permesso tra l’altro di superare i confini italiani e diventare conosciuto anche in Spagna. Qui è stato etichettato come ‘sexy medico’, proprio per via della sua carriera fra i camici bianchi. Modello e attento al suo fisico, Filippo ha scelto però di dedicarsi agli studi di Medicina e ha raccontato il motivo della sua scelta in un’intervista a Cosmopolitan.

“Quando avevo circa 10 anni, mio fratello ha rischiato di soffocare a tavola per colpa di un pezzo di bistecca che gli era andato di traverso. Non potevo fare nulla, mi sentivo impotente e totalmente in balia della situazione. Ma quel giorno ho deciso che avrei fatto Medicina e che la mia missione nella vita sarebbe stata quella di aiutare le persone in difficoltà.”

Oltre a questo, Filippo è più che appassionato di sport. In qualche modo ne ha fatto anche una professione, visto che è personal trainer di street workout e calisthenics. Filippo Melloni ha una fidanzata? Una domanda che le fan si sono poste più e più volte. La ragazza è comparsa dei recente in uno dei post di Padre Natura e abbiamo già scoperto di chi si tratta: la studentessa in Giurisprudenza Carolina Piolanti.