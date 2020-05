Karina Cascella – Tutto su di lei – Età, figli e fidanzato

Karina Cascella è uno dei volti più noti dei talk show firmato Barbara d’Urso. L’opinionista è presente infatti in tutti i programmi della famosa conduttrice Mediaset, anche se il suo debutto sul piccolo schermo è legato a Vero Amore. Ovvero il primo reality capitanato da Filippo Bisciglia. In seguito però l’abbiamo vista anche a Uomini e Donne.

Ed è proprio nello show di Maria De Filippi che inizia a farsi conoscere per il suo carattere diretto e schietto. Viene consacrata però alla popolarità in tv con la vittoria a La Talpa, poi Karina Cascella sbarca nel mondo della moda nel 2014 e infine inizia ad apparire in programmi come Domenica Live e Pomeriggio 5.

Karina Cascella – Età, figli e fidanzati

Karina Cascella è nata il 22 gennaio del 1980 ad Aversa e ha vissuto un’infanzia difficile. Il padre era alcolizzato e violento nei confronti della madre, scomparsa in modo prematuro. “Mio padre ci picchiava”, ha detto infatti alla d’Urso qualche tempo fa. A 15 anni si fidanza con Emanuele e i due iniziano a convivere quasi subito, per un totale di dieci anni. La loro storia d’amore però non regge il confronto a Vero Amore. Karina però non si dà per vinta e continua a cercare qualcuno che corrisponda i suoi sentimenti: incide infatti il singolo Ho bisogno d’amore.

A Uomini e Donne, Karina inizia a corteggiare il tronista Salvatore Angelucci. La loro relazione andrà a gonfie vele e nel 2010 la coppia accoglierà la piccola Ginevra. Angelucci però inizia prima una relazione con Paola Frizziero, a sua volta corteggiatrice. Nel 2017 è Max Colombo ad apparire al fianco della Cascella, ovvero l’amico di Salvatore e l’ex fidanzato di Francesca Brambilla. Nel 2019 i due iniziano a convivere e a quanto pare potrebbero presto diventare marito e moglie. Lo ha rivelato lei stessa con un post su Instagram, parlando di Max come del suo futuro marito. Per ora però non conosciamo la data esatta delle nozze. Karina Cascella ha finalmente trovato la sua anima gemella?