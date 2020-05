L’astrologia può aiutarci a capire quali sono le rappresentanti femminili dei segni zodiacali maggiormente inclini a omettere la verità dai loro discorsi. Le donne più bugiarde dello Zodiaco: chi sono?

La Scorpione

Tra le donne più bugiarde dello zodiaco al primo posto troviamo la Scorpione. Falsa e cattiva d’animo, la Scorpione orchestra la menzogna con arte, neanche dovesse far parte di una piece teatrale. Il suo intento primario è sempre quello di screditare il nemico a suo vantaggio e, quando scoperta, nega con fermezza come se volesse far passare per pazzo il suo interlocutore. La donna Scorpione è senza dubbio la più bugiarda dello Zodiaco ed è animata anche da sentimenti non nobili. Meglio starle alla larga da persone del genere e intrattenere relazioni con donne più oneste e leali.

La Ariete

Tra le donne più bugiarde dello Zodiaco si distingue la Ariete, degna compagna della Scorpione. La donne Ariete pur di stare al centro dell’attenzione e prevaricare gli altri mente, attribuendo difetti suoi a persone ignare, che magari la credono la migliore amica a cui fare delle confidenze personali. Bugiarda e pettegola, la Ariete mente per screditare le persone di cui è invidiosa, stesso comportamento della Scorpione. Questo segno non considera la bugia come un problema, per la donna Ariete mentire è naturale e comunque quando scoperta nega. State lontani da una donna Ariete, soprattutto se è figlia di una Scorpione.

La Leone

Bugiarda anche la donna Leone, che mente esasperando all’eccesso le proprie qualità e per attribuire le colpe di qualcosa che non va agli altri. La Leone è una donna che tipicamente mente per il suo bisogno di essere sempre al centro dell’attenzione, per colmare la mancanza di affetto o delle aspettative deluse. La Leone dunque dice bugie per attirare l’attenzione su di se e questo comportamento non si sposa bene con un segno caratterizzato da qualità d’animo nobili.

La Pesci

Tra le donne più bugiarde dello Zodiaco c’è anche la Pesci. Il suo caso è più che altro quello di mentire non solo agli altri ma anche a se stessa. In amore ad esempio la donna Pesci sogna una storia romantica degna di quelle dei romanzi. Se non ottiene questo, agli altri non lo racconta, anzi, inventa frottole su quanto la sua vita sia meravigliosa e a forza di dirne tante ci crede anche lei stessa. Le donne Pesci troppo spesso nella vita, soprattutto in quella sentimentale, cercano passioni sconosciute, vivono nei sogni e perdono il contatto con la realtà, idealizzando le persone che a loro piacciono. Alla realtà dei fatti la donna Pesci preferisce rifugiarsi in una dimensione che non esiste per cui userà la menzogna come metodo per consolarsi.