Antonella Clerici – Tutto su di lei – Età, Altezza, Marito, Figlia e foto

Antonella Clerici è un volto televisivo piuttosto noto per la sua presenza in diversi programmi, scopriamo la sua vita privata

Chi è Antonella Clerici

Antonella Clerici nasce a Legnano il 6 dicembre del 1962. Grazie ad una brillante carriera, è oggi uno dei volti più noti del piccolo schermo. Con la conduzione della Prova del Cuoco ha collezionato il successo maggiore. Nel 2000 Amadeus la volle sul palco dell’Ariston per la conduzione del Festival di Sanremo.

Ha sempre lavorato in modo instancabile prendendosi una pausa solo con la nascita di sua figlia Maelle. Così fu sostituita da Elisa Isoardi. Maelle è nata dalla relazione con Eddy Martens più giovane di lei. Nel 2018 ha deciso di lasciare definitivamente La prova del cuoco e nel 2018 inizia Portobello. È riuscita, nel corso del tempo, ad ottenere l’affetto del suo pubblico che la segue e stima molto anche sui social.

È una donna dal carattere molto dolce ma tutti ricorderanno la lite avuta durante Domenica in con Mara Venier. Durante Sanremo 2005 non è passata inosservata per i suoi look molto particolari: una voluminosa gonna di Gai Mattiolo, a sottolineare quanto ama i look scenici. Molto amante degli animali, nel 2018 è comparso il cane Oliver: gli ha dedicato un post sul suo profilo Instagram.

La vita sentimentale di Antonella Clerici

Antonella Clerici ha avuto un flirt con Massimo Giletti, relazione interrotta per il desiderio di lei di voler avere una famiglia.

Si è sposata due volte, prima con Giuseppe Motta, poi con Sergio Cossa, e nel 2007 inizia una relazione con Eddy Martens. Lui era un animatore turistico più giovane di 13 anni. La relazione si conclude nel 2016 a causa di un presunto tradimento da parte di lui.

Nel 2016 Antonella Clerici inizia una relazione con l’imprenditore Vittorio Garrone, con il quale convive.