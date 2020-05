Vittorio Garrone – Chi è il compagno di Antonella Clerici?

By

Antonella Clerici convive con il suo compagno Vittorio Garrone, vediamo chi è

Chi è Vittorio Garrone

Vittorio Garrone è il compagno della nota conduttrice Antonella Clerici. Nato nel 1966, si è laureato in scienze politiche con indirizzo economico internazionale, è un imprenditore italiano molto noto. Le sue attività si sono svolte in aziende molto attive e insieme ai suoi fratelli è proprietario della ERG.

È presidente della Sodai Spa, una società che si occupa della purificazione di acque industriali. È presidente della Temple Engineering Srl attiva nell’ingegneria ambientale. Tra le tante passioni coltiva quella per i cavalli. Ha due allevamenti, uno in Italia e uno in Francia.

Prima di incontrare Antonella Clerici, è stato sposato con una donna sudamericana conosciuta durante uno dei suoi viaggi. Sono nati: Beatrice, Luca e Agnese. Relazione che è poi naufragata. L’incontro con Antonella Clerici è avvenuto per merito di Evelina Falchi, un’amica in comune. Convivono nella villa nella Tenuta Basini, dove alleva cavalli. Antonella si è trasferita insieme a sua figlia Maelle e la vita famigliare sembra essere perfetta.

Vittorio Garrone e la storia con Antonella Clerici

Vittorio Garrone incontra Antonella Clerici qualche tempo dopo che lei aveva interrotto la sua relazione con Eddy Martens. Per conquistarla ha usato tanta pazienza e gesti romantici: le ha scritto tante lettere d’amore, proprio come si faceva un tempo.

Poi le ha regalato una clessidra: Noi siamo nel tempo senza tempo. Dunque, l’ha conquistata con tanta pazienza per darle tutto il tempo necessario di cui aveva bisogno.

Lei, in quel momento, stava attraversando una fase molto delicata e lui è riuscito a capire le sue esigenze. Ora vivono tutti insieme, sereni ed innamorati. I rapporti, anche con i figli avuti dalla sua ex moglie sembrano essere piuttosto buoni, proprio come una grande famiglia.