Christian Vieri – Tutto su di lui – Età, Altezza, Figli, Carriera e… Matrimonio

Christian Vieri, ecco la sua vita privata e qualche curiosità su quella calcistica

Chi è Christian Vieri

Christian Vieri, noto anche come Bobo Vieri, vanta una carriera calcistica importante che lo ha portato ad essere uno dei calciatori più noti. È stato indicato come uno dei migliori calciatori in tante classifiche.

Certamente non si può dimenticare la relazione con Elisabetta Canalis che, quando ha scoperto di esser stata tradita, pare essere arrivata a picchiarlo. Pare che la tradisse con una certa frequenza ma non era così bravo a nasconderlo. Insieme a sua madre nel 2002 ha girato uno spot televisivo, ha un rapporto molto particolare con lei. Noto per essere anche un playboy.

Ha scritto un’autobiografia e ha dichiarato che dai 18 anni in poi ha sempre fatto l’amore tutti i giorni. Sia suo padre Roberto che suo nonno Enzo sono stati calciatori. Ha iniziato a giocare sin da ragazzino. Ha collezionato 270 goal.

La vita privata di Christian Vieri

Da quanto detto pare proprio che sentimentalmente abbia avuto una situazione molto movimentata. Tanti flirt fino a legarsi a Costanza Caracciolo. Ex velina e web influencer. Lei sembrerebbe esser riuscita a portarlo all’altare e creare una famiglia.

Il primo dolore che ha segnato la loro vita di coppia è stato un aborto, ma non si sono arresi e il 18 novembre 20178 è nata Stella, il 25 maggio 2020 Isabel. Il loro matrimonio è stato celebrato in segreto per tenere lontani occhi indiscreti.

Sua moglie è molto attiva sui social essendo una web influencer, tanti fan gli seguono curiosi di vedere la loro vita privata. Non ci sono foto delle bambine perché cercano di tutelare la loro privacy attraverso questa specifica riservatezza. Una coppia per il momento molto unita ed affiatata.