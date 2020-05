By

Maria De Filippi ha una passione nascosta e decide di mostrarla sul suo profilo ufficiale Instagram mostrandosi fuori dalla classica veste da conduttrice. La padrona di casa di Uomini e Donne ormai da diversi anni si mostra sempre seduta sulle classiche scalette del programma, cercando di creare coppie che possano durare un’intera vita.

Nelle ultime settimane la De Filippi, si sta mostrando alle prese con il talk show che le sta regalando tantissimi colpi di scena grazie a Gemma Galgani e a Giovanna Abate. Entrambe, hanno partecipato al nuovo format durante la quarantena, portando con se delle nuove conoscenze. Gemma infatti, ha conosciuto ben tre cavalieri, uno di questi ha ben ventisei anni e vuole a tutti i costi continuare la sua conoscenza con la dama.

Per Giovanna invece, la conoscenza sembra essere molto diversa, davanti a lei infatti c’è un corteggiatore misterioso e mascherato che, sta cercando in ogni modo di farle perdere la testa. Maria De Filippi però, fuori dal programma decide di mostrare una sua passione nascosta che nessuno conosceva.

Maria De Filippi passione nascosta

Durante la giornata di ieri, sul profilo Instagram ufficiale di Maria De Filippi gestito da terzi, la conduttrice infatti si mostra in versione ginnica pronta a una giornata di relax immersa nello sport.

La conduttrice protagonista di tantissimi programmi firmati Mediaset, negli ultimi giorni sembra essersi presa dei momenti per lei e per staccare dalle telecamere. Nessuno però, si aspettava di vederla alle prese con uno sport difficile e complicato come il tennis. Quali sono state le sue parole?

Conduttrice pronta alla rinascita

Il pubblico e i fan di Maria De Filippi sono abituati a vedere la conduttrice sempre vestita elegante e con un microfono in mano ma questa volta, la conduttrice ha deciso di prendersi un momento per lei.

Armata di racchetta si è mostrata durante una sua partita a tennis affermando: “Come sapete il mio sport preferito è il tennis. Sono qui per ricordarvi che venerdì 15 Maggio inizierà Amici Speciale”. Nonostante la voglia di cambiare per qualche giorno, Maria non riesce proprio a dimenticare il suo amato lavoro e sponsorizza l’arrivo di Amici Speciali.