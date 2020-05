Oroscopo Branko – settimana dall’11 al 17 maggio 2020 – Previsioni per tutti i segni zodiacali

Eccoci tornati, puntuali come ogni domenica, per conoscere l’oroscopo di Branko per la settimana che va dall’11 al 17 maggio 2020. Cosa ci rivelano le stelle per le prossime giornate di maggio? Se siete curiosi di scoprirlo, leggete il seguente oroscopo di Branko, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Ariete

La tua settimana parte con un nuovo slancio nei progetti lavorativi, lunedì 11 maggio, regalato da Mercurio in Gemelli. Si concluderà, poi, all’insegna del romanticismo, a partire da venerdì 15 maggio.

Toro

Finalmente la prossima settimana si recupera! Mercoledì 13 maggio, come anticipa l’oroscopo di Branko, ci sarà Marte amico che ti aiuterà a ribaltare in positivo una questione di lavoro. Preparati a un incontro passionale per sabato sera.

Gemelli

Lunedì prossimo arriverà Mercurio nel segno e sarà disposto a tirarti fuori da una situazione complicata, con un po’ di furbizia. L’astrologo Branko suggerisce per il fine settimana di prestare particolare attenzione alla forma fisica, evitando gli eccessi.

Cancro

Mercoledì 13 maggio Marte diventerà tuo amico e stuzzicherà la voglia di fare esperienze fuori dalla norma, mentre il giorno successivo, giovedì 14, ci sarà un parente anziano che avrà bisogno di te.

Leone

L’oroscopo di Branko anticipa per lunedì 11 maggio l’ingresso di Mercurio in Gemelli: per te vorrà dire buon fiuto per gli affari. Mercoledì 13 , poi, si aggiungerà Marte in aspetto positivo che ti aiuterà a districare le situazioni complicate.

Vergine

Il popolare astrologo di Capodistria ti avverte: Mercurio in Gemelli, lunedì, e Marte in Pesci, mercoledì, ti daranno filo da torcere. Il rischio che correrai sarà quello di innervosirti a tal punto da farti bloccare per troppa titubanza. Tieni duro!

Bilancia

Il tuo inizio settimana sarà dei migliori, grazie a Mercurio in buon aspetto. Ne beneficeranno soprattutto i rapporti amorosi e famigliari. Mercoledì 13 , poi, Marte arriverà in tuo aiuto per tutte le questioni legate al lavoro.

Scorpione

Occhio a giovedì 14 maggio, come spiega l’oroscopo di Branko, perché potresti ritrovarti a vivere un conflitto famigliare: mantieni il buon senso e vedrai che la crisi rientrerà. Venerdì 15, le stelle ti invitano a dedicare del tempo al riposo.

Sagittario

L’astrologo Branko è chiaro: fa attenzione alle finanze, in particolar modo martedì 12 maggio. Evita le spese di troppo! Mercoledì 13 maggio, poi Marte raggiungerà il segno dei Pesci: per te significherà il rischio di incappare in situazioni ambigue e complicate.

Capricorno

Si prospetta una settimana molto proficua, soprattutto sul fronte lavorativo. Come preannuncia l’oroscopo di Branko, martedì 11 maggio uscirai in modo vittorioso da una situazione. e giovedì 14 arriveranno dei guadagni extra.

Acquario

Lunedì 11 maggio avrai in dono una bella dose di leggerezza da parte di Mercurio, mentre l’astrologo Branko ti avverte di fare attenzione a giovedì 14, giorno in cui la Luna sarà in aspetto contrario.

Pesci

La prossima settimana metterà a dura prova il tuo equilibrio interiore. Già da martedì 14 maggio potresti ritrovarti essere tormentato da una tensione nervosa che non vorrà mollare la presa. Due giorni dopo, giovedì 16, dovrai avere la prudenza di non cadere nelle provocazioni altrui.