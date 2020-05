Oroscopo Paolo Fox – domani lunedì 11 maggio 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 11 maggio 2020. Sta per cominciare una nuova settimana: come partirà per i primi 4 segni zodiacali? Tensione alle stelle per l’Ariete, il Toro migliora. Per i Gemelli l’amore va a gonfie vele, mentre per il Cancro ci sono cambiamenti in vista. Di seguito, vi proponiamo l’oroscopo di Paolo Fox per questo lunedì.

Oroscopo Paolo Fox di domani lunedì 11 maggio 2020: Ariete

Domani avrai la Luna in opposizione: come spiega l’oroscopo di Paolo Fox, questo si tradurrà in molta tensione e nervosismo in più. È normale che accada, visto lo stress che hai dovuto reggere negli ultimi giorni. Preparati, perché 2020 per te sarà un anno altalenante. Venere, per fortuna, è in aspetto armonico e verrà in tuo aiuto per sistemare le relazioni.

Oroscopo Paolo Fox di domani lunedì 11 maggio 2020: Toro

Si prospetta un lunedì migliore rispetto alle giornate passate. L’oroscopo di Paolo Fox indica, purtroppo, ancora Saturno in aspetto ostile, pronto a procurarti dei fastidiosi ritardi nei tuoi progetti. Tra domani e martedì ci sarà una questione da risolvere: armati di pazienza e vedrai che tutto per il meglio.

Oroscopo Paolo Fox di domani lunedì 11 maggio 2020: Gemelli

Questo periodo è molto particolare dal punto di vista amoroso. Tra martedì pomeriggio e giovedì l’astrologo Paolo Fox preannuncia la Luna e Venere in buon aspetto: i sentimenti diventano ancora di più protagonisti assoluti. Potrebbe succedere perfino che tu sia attratto da una persona diversa dal partner: fa attenzione! Entro luglio arriveranno notizie relative a una questione pratica che ha subìto un ritardo.

Orooscopo Paolo Fox di domani lunedì 11 maggio 2020: Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani prevede la Luna in dissonanza che ti renderà piuttosto nervoso. Saturno, fortunatamente, non è più in posizione ostile: molto presto le cose per te miglioreranno. Il primo effetto di questo cambiamento sarà visibile sul lavoro: finalmente avrai più spazio per decidere della tua vita. È il momento di riconsiderare le scelte passate e, dove possibile, farne di nuove.