Stasera in TV – Programmazione Rai & Mediaset- 10 Maggio 2020

Buongiorno e buona domenica a tutti i lettori della rubrica Stasera in TV. Andiamo a scoprire insieme i programmi e film che verranno trasmetti sui canali Rai e Mediaset.

Programmazione TV – Rai1 – Rai2 – Rai3 – 10 Maggio

Su Rai1, alle 21.20 andrà in onda una nuova puntata della fiction italiana “L’Allieva”. La puntata di stasera è intitolata “Il paesaggio”, dove Alice e Einardi sono convocati da Calligaris presso una scuola dove uno studente è morto cadendo da una struttura in costruzione. Mentre segue gli sviluppi dell’indagine, per capire se si tratta di suicidio, omicidio o fatalità, l’allieva scopre dall’ex-moglie del PM cosa è successo in passato tra Einardi e Conforti. Su Rai2, ci sarà il talkshow condotto da Fabio Fazio accompagnato da Luciana Litizzetto “Che Tempo Che Fa”. Su Rai3 invece, alle21.30 andrà in onda il programma di inchieste “Un Giorno in Pretura Rai”.

Programmazione TV – Rete4 – Canale5 – Italia1 – 10 Maggio

Su Rete4, alle 21.30 andrà in onda il film storico “Le Crociate”, pellicola del 2005 con protagonista Orlando Bloom. Su Canale5, solito appuntamento domenicale con Barbara d’Urso e il suo programma “Live non è la d’Urso”. Mentre su Italia1, alle 21.30 ci sarà la commedia americana “È alla fine arriva Polly”, con protagonista Ben Stiller. Dopo essere stato tradito dalla moglie durante la luna di miele, uomo pignolo e precisino si innamora di una donna anti convenzionale che gli stravolge la vita.