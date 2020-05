Anticipazioni Il Segreto – 12 maggio 2020 – Trama puntata

Il Segreto ritorna il 12 maggio 2020 con una nuova puntata: cosa succederà nella soap iberica? Le anticipazioni ci svelano che Isabel cercherà ancora di mettere in scacco i minatori. Marcela invece interverrà per fermare Matias prima che si metta nei guai.

La ragazza però non sa che c’è qualcun altro che trama nell’ombra: la Marchesa. La nobile infatti crede che il giovane Castaneda sia un pericolo da eliminare e per questo deciderà di mettere in atto un piano diabolico. Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano anche che Marta riceverà un ordine da Manuela che potrebbe mettere a rischio la relazione fra Adolfo e Rosa.

Il Segreto – Anticipazioni 12 maggio

Nel precedente episodio, Il Segreto ci ha mostrato Isabel in un incontro con Ignacio. La Marchesa sa che il disaccordo con l’imprenditore potrebbe complicare la sua linea dura contro i minatori. Per questo gli chiederà di sostenere le sue idee, ma Ignacio si rifiuterà di seguirla. Intanto, Francisca continua a pensare a Raimundo e si lascia andare ai ricordi del passato. L’uomo che ama sembra averla dimenticata e alla matrona non rimane altro da fare che ricordare tutto ciò di bello che hanno vissuto insieme.

Matias invece aggredisce Tomas: non sopporta di sentire uscire dalla sua bocca una verità scomoda. Per fortuna arriverà Marcela sul posto, pronta a fermare il marito prima che sia troppo tardi. Oppure per difendere l’uomo che ama di nascosto? Nel frattempo, Dolores scopre che il suo emporio è messo a dura prova dalla concorrenza spietata di Julian Pedraza. Manuela invece chiederà a Marta di non presentarsi agli appuntamenti con Adolfo e di non portargli più notizie di Rosa. Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano anche che Isabel non riuscirà a reggere la situazione dei minatori e la possibilità che insorgano di nuovo. Per questo chiederà a Igigo di uccidere Matias.