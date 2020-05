Film Stasera in Tv – Limitless – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Limitless. Produzione statunitense del 2011 per la regia di Neil Burger con Bradley Cooper e Robert De Niro. Il soggetto si basa sul romanzo Territori oscuri (The Dark Fields) del 2001 di Alan Glynn, e tratta dell’effetto sconvolgente che ha una misteriosa e potentissima droga in grado di aumentare la potenza del proprio cervello sulla vita di un uomo.

Limitless – Trama

Eddie Morra è uno scrittore squattrinato che non è riuscito a scrivere nemmeno una parola del suo nuovo romanzo. Un giorno un amico gli propone di provare un “farmaco” che consente di moltiplicare a dismisura le proprie capacità cognitive, “attivando” l’80% del cervello che in genere le persone non utilizzano. Per Eddie significa avere la sensazione di iniziare a vedere davvero il mondo, e questo lo porta in breve tempo ad accumulare una fortuna avendo la possibilità di anticipare tutto, dagli esiti dei giochi nei casinò ai più elevati giochi di borsa. Il suo sorprendente exploit, però, attira l’attenzione: le sue capacità finiranno con l’avere un costo.

Limitless – Trailer Video

Limitless – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Limitless Genere: Thriller, Fantascienza Durata: 1h 45m Anno: 2011 Paese: USA Regia: Neil Burger Cast: Bradley Cooper, Robert De Niro, Abbie Cornish, Anna Friel, Andrew Howard



Limitless – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso su Mediaset 20, (canale 20 del digitale terrestre), alle ore 21.04 di oggi, lunedì 11 Maggio 2020. La programmazione di 20 lo prevede al termine della puntata quotidiana delle repliche di The Big Bang Theory stagione 6.