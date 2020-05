Vaccino Coronavirus – Ultime novità

A che punto è il vaccino coronavirus? Come ha affrontato questa pandemia l’OMS? Di questo e altro si parlerà stasera a “Report”, programma di approfondimento in onda su Rai 3 dalle 21:20.

Va detto che in Italia alcune cure hanno funzionato in modo decisamente efficace, come quella adottata dal Dott. Ascierto con il Tocilizumab, il farmaco di solito usato in reumatologia, ma che l’oncologo napoletano ha sperimentato con successo per primo in Italia durante l’emergenza, avendo il benestare dell’Aifa. Questa cura ha portato fin da subito risultati soddisfacenti sui pazienti come dichiarato dallo stesso oncologo del Pascale: “Posso farvi l’esempio di un paziente di 68 anni, che è arrivato al pronto soccorso con una richiesta di 6 litri di ossigeno per respirare più o meno correttamente. Dopo poche ore il suo flusso del fabbisogno di ossigeno è aumentato a 12 litri. Gli abbiamo iniettato due dosi di Tocilizumab e dopo sette giorni dal secondo trattamento il paziente è stato dimesso dall’ospedale. Perché il trattamento abbia effetto deve essere usato nel momento preciso in cui i pazienti ricoverati vedono peggiorare le loro condizioni. Non ci troviamo dinanzi a una cura miracolosa, il farmaco non cura tutti, ma si rivela una pista”.

Un’altra cura ancor più efficace si è dimostrata quella con il Plasma, adoperata per primi al San Matteo di Pavia e al Carlo Poma di Mantova dando ottimi risultati, infatti tutti coloro che sono stati curati con il Plasma di ex contagiati sono guariti in pochissimi giorni. I problemi però non mancano a causa della mancanza di donatori, ma questa è una cura a costi bassissimi e con un margine di successo molto alto.

Vaccino Coronavirus: la situazione attuale

Intanto in tutto il mondo è caccia al vaccino Coronavirus. Attualmente sono 70 i vaccini allo studio e tra i tantissimi studiosi, i medici italiani stanno svolgendo un lavoro fondamentale. Si stanno facendo tantissimi test, sperando che al più presto si arriverà alla svolta che salverà il mondo intero da questa pandemia che ha stravolto la vita di tutti e che ha visto morire migliaia di persone, dati che purtroppo aumentano ogni giorno ancora. Nessuno è ancora al riparo dal virus, solo il vaccino potrà salvare l’intera popolazione mondiale.