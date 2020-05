Film Stasera in Tv – Lo chiamavano Jeeg Robot – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Lo chiamavano Jeeg Robot. Produzione italiano del 2015 per la regia di Gabriele Mainetti con Claudio Santamaria, Luca Marinelli, Ilenia Pastorelli. Il titolo del film è una citazione alla serie manga e anime Jeeg robot d’acciaio: uno dei personaggi principali crede che Hiroshi Shiba, l’eroe della serie, esista nel mondo reale del film e lo identifica con Enzo Ceccotti, il protagonista della storia.

Lo chiamavano Jeeg Robot – Trama

In una Roma contemporanea attraversata da una serie di attentati dinamitardi, il ladruncolo Enzo Ceccotti, inseguito dalla Polizia per il furto di un orologio, si getta nelle acque del Tevere entrando così in contatto con alcune sostanze radioattive, contenute in alcuni bidoni nascosti sotto la superficie. Dopo una notte in preda a febbre, nausea e brividi di freddo, si risveglia al mattino apparentemente guarito. La sostanza radioattiva però gli procura una forza sovrumana. Ombroso, introverso e chiuso in sé stesso, l’uomo decide inizialmente di usare il suo “superpotere” per agevolare la sua carriera criminale. Ma un giorno incontra Alessia, una ragazza che si è convinta che lui sia Jeeg Robot d’acciaio, l’eroe del famoso cartone animato giapponese, in carne ed ossa. E tutto cambia.

Lo chiamavano Jeeg Robot – Trailer Video

Lo chiamavano Jeeg Robot – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Lo chiamavano Jeeg Robot Genere: Commedia, Fantascienza Durata: 2h Anno: 2015 Paese: Italia Regia: Gabriele Mainetti Cast: Claudio Santamaria, Luca Marinelli, Ilenia Pastorelli, Stefano Ambrogi, Maurizio Tesei, Francesco Formichetti, Daniele Trombetti.



Lo chiamavano Jeeg Robot – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso su Rai 4, (canale 21 del digitale terrestre), alle ore 21.20 di oggi, martedì 12 Maggio 2020. La programmazione di Rai 4 lo prevede al termine della puntata quotidiana delle repliche di Criminal Minds.