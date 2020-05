Il Paradiso delle Signore – Anticipazioni 13 maggio 2020

Il Paradiso delle Signore ritorna nel pomeriggio del 13 maggio 2020 con una puntata in replica. Abbiamo lasciato Nicoletta fra le braccia di Riccardo: la ragazza ha finalmente ammesso di provare ancora dei sentimenti nei suoi confronti. La situazione quindi non può che complicarsi, visto che la Cattaneo è ritornata da pochissimo dal suo viaggio di nozze con Cesare.

Anche un’altra coppia sta vivendo un grande amore lontano da occhi indiscreti: Umberto e la Contessa si sono baciati pochi giorni prima e continuano ad incontrarsi in segreto. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci svelano anche che la Rossi entrerà in crisi per via del nuovo incarico. Deve continuare a produrre nuove idee e le manca una modella. Così sceglierà di chiedere l’aiuto di Agnese.

Il Paradiso delle Signore – Anticipazioni puntata 13 maggio

Nell’episodio precedente, Il Paradiso delle Signore ci ha mostrato un bacio appassionato fra Riccardo e Nicoletta. Dopo aver rifiutato a lungo il suo ex, la ragazza sembra pronta per dirgli tutta la verità. I suoi sentimenti non sono mai svaniti e questo darà al giovane Guarnieri la possibilità di ritornare a sorridere ancora una volta. La situazione però non è semplice: Nicoletta deve mentire sul lavoro, con le amiche e persino in famiglia. Quando Riccardo le chiede di raggiungerlo in segreto al magazzino, la Cattaneo si ritroverà di fronte all’ennesimo ostacolo: la madre di Cesare è arrivata in città per cenare con il figlio e la famiglia della nuora.

Intanto, Gabriella cerca conforto fra le braccia del fidanzato. Il nuovo incarico la sta facendo impazzire ed è disperata come non mai. Per fortuna ci sarà Agnese a consolarla e in seguito, Gabriella farà il nome della Amato a Conti in modo che la assuma come modellista. La donna però deve rifletterci su, anche per l’emancipazione femminile non entra proprio nelle sue corde. Le anticipazioni de Il Paradiso ci rivelano che non è l’unica: anche Rocco ha qualche difficoltà a concepire la donna al di fuori del focolare domestico. Anche se Armando farà di tutto per istruirlo in merito.