Oroscopo Paolo Fox – domani giovedì 14 maggio 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox relativo a domani giovedì 14 maggio 2020. Quali novità vivranno domani i 4 segni centrali dello zodiaco? Delusione nell’aria per il Leone, mentre la Vergine rischia di perdere le staffe. L’amore torna protagonista nella vita della Bilancia, lo Scorpione deve fare progettare un evento. Di seguito, le previsioni astrali di Paolo Fox per questi segni.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 14 maggio 2020: Leone

Domani ci saranno Luna e Saturno in aspetto negativo: come indica l’astrologo Paolo Fox vedrai le cose più nere rispetto a come sono. Di solito tu reagisci in due modi di fronte ai problemi: o eviti le difficoltà oppure fai buon viso a cattivo gioco. Qualche Leone arriva perfino ad arrabbiarsi! Se in questi giorni qualcuno crede di potersi imporre su di te, sbaglia di grosso. In passato sei rimasto molto deluso dallo sgarbo ricevuto da una persona: eri convinto che saresti stato più riconosciuto per il lavoro svolto di quanto sia realmente accaduto. Occhio a non discutere!

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 14 maggio 2020: Vergine

Questi giorni sono molto stimolanti, ma anche nervosi. Preparati a due settimane molto impegnative. Ora sei coinvolto in nuovi progetti e ci metti più impegno impossibile, eppure c’è chi ti contesta e questo ti fa arrabbiare molto. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, il problema vero è che negli ultimi tempi ti attira più il caos della tua amata organizzazione. Non per niente, in amore sei affascinato da persone opposte, particolari, che forse vuoi aiutare emotivamente. Ma se qualcuno ti butta addosso tutti i suoi doveri e se approfitta, allora perdi le staffe sul serio!

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 14 maggio 2020: Bilancia

Ora amore, relazioni e amicizia hanno un posto d’onore nella tua vita. Come tutti i segni d’aria, tu ami spaziare, per cui, come indica l’oroscopo di Paolo Fox, il lockdown di questi giorni è stato molto pesante. Certe volte ti lasci prendere dal bisogno di essere al centro dell’attenzione, ma, alla fine, ciò che conta davvero è essere amato profondamente dal partner. Hai bisogno di una persona di fiducia accanto a te, altrimenti ti muovi a tentoni.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 14 maggio 2020: Scorpione

Anche se domani avrai Marte in buon aspetto, l’oroscopo di Paolo Fox indica un Sole in opposizione, che potrebbe crearti ancora dei problemi sul lavoro e nei rapporti con gli altri. Domani, come ti suggerisce il popolare astrologo, dovresti impegnarti a pensare in maniera più positiva e provare a programmare qualcosa di piacevole per le giornate successive. Venerdì e sabato saranno giorni ideali se vorrai condividere dei momenti belli con gli altri. Potresti avere anche un’intuizione importante!