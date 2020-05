Stasera in TV – Programmazione Rai & Mediaset – 13 Maggio

Buongiorno a tutti i lettori della rubrica Stasera in TV. Serata ricca di film e programmi interessanti sui canali Rai e Mediaset. Andiamo a vedere insieme la programmazione in prima serata.

Programmazione TV – Rai1 – Rai2 – Rai3 – 13 Maggio

Su Rai1, torna Alberto Angela e il suo programma “Meraviglie – I tesori dell’Italia: da Ravenna alla Sardegna”. Il percorso attraverso i tesori del nostro paese partirà da Ravenna, per poi spostarsi nella magica Sardegna e concludere il viaggio a Napoli. Su Rai2, alle 21.20 andrà in onda una nuova puntata della fiction italiana “La compagnia del cigno”, che racconta la storia dell’amicizia tra sette giovani musicisti di talento, iscritti al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, costretti a misurarsi con la vita, le regole, la disciplina e con un durissimo direttore d’orchestra che pretende da loro il massimo. Mentre su Rai3, solito appuntamento del mercoledì con il programma dedicato alle persone scomparse “Chi l’ha visto”.

Programmazione TV – Rete4 – Canale5 – Italia1 – 13 Maggio

Su Rete4, andrà in onda il film drammatico del 1996 “Sleepers”, con protagonista Robert De Niro. Su Canale5, serata leggera con lo show “Tu Si Que Vales”, dove artisti e sportivi (o aspiranti tali) in qualsiasi disciplina si sottopongono al giudizio di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari e di una giuria popolare, formata da cento elementi. Mentre su Italia1, alle 21.30 andrà in onda lo spin off della saga di Star Wars, “Rouge One: A Star Wars Story”.