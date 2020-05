Film Stasera in Tv – Tutti i soldi del mondo – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Tutti i soldi del mondo. Produzione statunitense del 2017 per la regia di Ridley Scott con Michelle Williams, Mark Wahlberg, Christopher Plummer. La pellicola è tratta dall’omonimo saggio di John Pearson e racconta del sequestro di John Paul Getty III, nipote dell’allora uomo più ricco del mondo, avvenuto a Roma nel 1973. Il film è noto anche per i tagli delle scene che vedevano coinvolto Kevin Spacey, interprete originario del personaggio di J. Paul Getty, avvenuti per il coinvolgimento dell’attore in accuse di molestie sessuali. Le scene sono state girate di nuovo, a un mese dall’uscita del film, con Plummer in quel ruolo.

Tutti i soldi del mondo – Trama

È il Luglio del 1973 e John Paul Getty III, il nipote sedicenne del magnate del petrolio Jean Paul Getty, viene rapito a Roma da una banda di criminali calabresi. Il riscatto richiesto è di 17 milioni di dollari, e mira a colpire i possedimenti del nonno del giovane. Gail, madre del ragazzo ed ex nuora di Getty, si rivolge ovviamente a lui per pagare il riscatto. Il miliardario lascia tuttavia la stampa e i rapitori stupefatti quando si rifiuta categoricamente di pagare la somma pattuita, anche se questo potrebbe significare la morte del nipote. Nella storia svolgerà un ruolo importante un ex agente della CIA, Fletcher Chase, negoziatore esperto nel recuperare uomini e cose.

Tutti i soldi del mondo – Trailer Video

Tutti i soldi del mondo – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: All the Money in the World

Genere: Thriller

Durata: 2h 15m

Anno: 2017

Paese: USA, UK

Regia: Ridley Scott

Cast: Michelle Williams, Christopher Plummer, Mark Wahlberg

Tutti i soldi del mondo – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso su Rai 1, (canale 1 del digitale terrestre, anche 501 in HD), alle ore 21.25 di oggi, venerdì 15 Maggio 2020. La programmazione di Rai 1 lo prevede al termine dell’appuntamento quotidiano con I Soliti Ignoti – Il ritorno.