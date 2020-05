Claudio Baglioni – Tutto su di lui – Compleanno, Età, Moglie, Figli, Canzoni e VIDEO

Inizia una nuova giornata all’insegna del gossip italiano e, nel giorno del suo compleanno, non potevamo certo non parlare del mitico Claudio Baglioni. Oggi compie infatti 69 anni e difficilmente si può non conoscere un artista del suo calibro.

Claudio Baglioni è nato il 16 Maggio del 1951 a Roma ed oggi è alto 1, 85m. E’ stato sposato dal 1973 fino al 2008 con Paola Massari, una cantautrice italiana che è stata appunto definita come la sua musa. I due hanno avuto un figlio, Giovanni Baglioni.

Claudio Baglioni – Canzoni

Non è semplice scegliere quali sono le canzoni più belle di Claudio Baglioni ma andremo oggi a vederne alcune di quelle che hanno fatto la storia della musica italiana. Non si può infatti certo dimenticare Gli anni più belli così come anche la magnifica canzone Questo piccolo grande amore. Diverse sono state le canzoni d’amore scritte da Claudio Baglioni e tra queste sottolineiamo anche Mille giorni di te e di me. Vi sono anche due importanti testi che hanno veramente dettato un’epoca: Avrai e Strada Facendo. Qui sotto potete gustarvi un video con le più belle canzoni di Claudio Baglioni.