DIRETTA GP VIRTUALE – Formula E – Streaming 16 Maggio 2020

Torna anche oggi il Gran Premio Virtuale che ci terrà compagnia in questo sabato. Sono infatti state sospese tutte le manifestazioni sportive a causa dell’emergenza coronavirus e per questo motivo alle ore 16:30 di questo pomeriggio vi sarà il quarto round della Race at Home.

Il mini campionato è stato organizzato dalla Formula Elettrica e vi è stata fin da subito una grandissima risposta da parte di tutti gli appassionati. Oltre a tenerci compagnia il Gp Virtuale si occupa di beneficenza dato che tutti i proventi vanno all’Unicef proprio per finanziare progetti per la lotta contro il coronavirus.

GP Virtuale 16 Maggio – DIRETTA

Qui di seguito potrai seguire a partire dalle 16:30 la nuova gara del Gp Virtuale che si svolge in un tracciato complicato e pieno di curve. I colpi di scena saranno dunque da un momento all’altro per cui non ci resta che dire… Pronti, partenza, via!