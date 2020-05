Il Segreto – Riassunto e replica – 15 maggio 2020

Il Segreto è andato in onda con una nuova puntata nel pomeriggio di Canale 5 del 15 maggio 2020. Che cosa è accaduto ai paesani di Puente Viejo? Adolfo e Tomas hanno scoperto che la madre ha comprato dei terreni con un forte quantitativo di denaro e le chiedono spiegazioni. Matias e Alicia invece si baciano ancora, non sapendo che Maqueda è stato inviato alla locanda per uccidere il ragazzo.

Per fortuna Inigo si ferma appena in tempo: nel locale sono presenti Marcela e Tomas e avrebbe rischiato di uccidere due innocenti. Intanto, Mauricio si presenta alla villa di Ignacio con la scusa del risarcimento per l’incidente. In realtà il suo obiettivo è manifestare un certo interesse nei confronti di Manuela. Continua a leggere il nostro riassunto de Il Segreto per scoprire che cosa è accaduto nella puntata.

Il Segreto – Riassunto 15 maggio

Come abbiamo visto nell’episodio precedente, Il Segreto ha messo a confronto la Marchesa e Adolfo. La prima infatti ha trovato le lettere di Rosa, anche se non sa quale delle tre sorelle le abbia scritte. Adolfo cerca di giustificarsi agli occhi della madre per via delle lettere di Rosa. La Marchesa non tollera che il figlio abbia agito alle sue spalle e che le abbia mentito. La nobile però divide i dissapori che ha con Ignacio dalle sue figlie e gli rivela di accettare la sua relazione con Rosa. Intanto, Matias ferma Alicia: non crede che sia giusto nei confronti di Marcela. La ragazza però lo convince ad andare avanti, visto che il suo matrimonio con Marcela non verrà distrutto dal loro amore, ma è già compromesso per altri motivi. In quel momento, Maqueda entra nella locanda di soppiatto con l’intento di dare fuoco a tutto per conto della Marchesa. Poi trova Marcela a parlare con Tomas e decide di fermarsi. La ragazza invece rivela a Tomas di aver trovato il marito con una pistola, ma che non le ha detto contro chi volesse utilizzarla.

Anche se Marcela sospetta che Matias possa aver capito tutto e voglia vendicarsi del figlio della Marchesa. Più tardi, Marta scopre da Rosa che Adolfo non le ha mai parlato d’amore, anche se la sorella è convinta che dimostri i suoi sentimenti in altro modo. Nel frattempo, Mauricio usa la scusa dell’incidente nei boschi per andare alla villa e parlare con Manuela. Inigo invece riferisce a Isabel il motivo che lo ha spinto a non appiccare l’incendio. La Marchesa decide quindi di mettere in pausa il suo piano, anche se riprenderà al momento opportuno. Dopo aver incontrato di nuovo Marta, Adolfo scopre dal fratello che la madre ha acquistato alcuni terreni a loro insaputa. Ramon invece telefona a Ignacio e gli suggerisce di andarsene da Puente Viejo il più presto possibile, ma la telefonata è disturbata. Puoi rivedere la puntata de Il Segreto di ieri su MediasetPlay: accedi con i tuoi dati o effettua la registrazione.