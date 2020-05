Giorgia Palmas – Tutto su di lei – Età, fidanzato e figli

Giorgia Palmas ha fatto bingo: in queste ore ha annunciato sui social di essere in dolce attesa. Ovviamente il papà della creaturina è Filippo Magnini, che presto diventerà suo marito. Il nuotatore e l’ex velina hanno deciso così di rompere il silenzio e rivelare la grande novità che anima la loro casa. La famiglia si allarga quindi e raggiunge il numero quattro: un lieto evento che commuove entrambi i genitori.

Giorgia Palmas ha realizzato il suo sogno: dopo aver concluso una relazione durata anni, ha trovato nel campione acquatico un nuovo amore e la possibilità di mettere su famiglia. Sospese per il momento le loro nozze: i due si sarebbero dovuti presentare all’altare lo scorso 28 marzo, ma l’emergenza in corso li ha spinti a rimandare tutto.

Giorgia Palmas – Età, fidanzato e figli

Giorgia Palmas è nata a Cagliari il 5 marzo dell’82 e ha iniziato presto a frequentare il mondo della moda. A soli 18 anni si piazza seconda a Miss Mondo e nel 2001 debutta in tv grazie al programma di Adriano Celentano dal titolo 125 milioni di caz..te. Dopo un periodo a Buona Domenica, la Palmas sostituisce Elisabetta Canalis a Striscia la Notizia e conquista la popolarità come velina. Ritorna in Rai due anni più tardi per affiancare Carlo Conti nel programma I Raccomandati, sempre come valletta. Il suo ultimo lavoro la vede invece come conduttrice di Matchday, un programma tematico della Milan TV.

Il suo primo grande amore risale invece agli anni Duemila: Elisabetta Canalis ha avuto una relazione con Davide Bombardini, che le ha permesso di diventare madre della piccola Sofia (2008). Quattro anni più tardi però la showgirl ha iniziato la sua relazione con Vittorio Brumotti, terminata nel 2017. Nel giro di un anno ha incontrato poi Filippo Magnini: presto diventerà suo marito e la coppia darà alla luce il secondogenito della modella.