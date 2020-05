Anticipazioni Il Segreto – 17 maggio 2020 – Trama puntata

Le anticipazioni de Il Segreto del 17 maggio 2020 continuano a parlarci dell’amore clandestino fra Marcela e Tomas. Quanto tempo trascorrerà prima che qualcuno si accorga di quanto sta accadendo nelle ore buie della locanda? A quanto pare per adesso Dolores verrà a conoscenza in realtà delle voci che riguardano Matias e Alicia e correrà a riferire tutto a Marcela.

Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano inoltre che Mauricio si farà di nuovo avanti con Manuela. Marta invece decide di incontrare Adolfo, anche se Rosa non le ha dato alcuna lettera per l’innamorato.

Anticipazioni Il Segreto – Puntata 17 maggio

Nel precedente episodio, Il Segreto ci ha mostrato l’amore sempre più intenso fra Marta e Adolfo. La ragazza ha cercato di negare a lungo ciò che prova per il figlio della Marchesa, ma siamo arrivati alla resa dei conti. Ha scoperto infatti che la sorella è convinta che Adolfo sia innamorato di lei e Marta non ha potuto evitare di provare una buona dose di gelosia. Anche se finora ha incontrato il ragazzo con la scusa delle lettere di Rosa, questa volta Marta deciderà di fissare un appuntamento per dare sfogo ai suoi sentimenti. E a quanto pare finirà quasi per baciare Adolfo.

La Marchesa intanto non ha tollerato le domande insistenti e sospettose dei figli riguardo ai terreni che ha appena acquistato. Riuscirà comunque a trovare una valida scusa, ma poi verrà informata da Antoñita che Raimundo è tornato a Puente Viejo. Ulloa infatti non si è ancora dato per vinto e non ha mai smesso di cercare Francisca. Le anticipazioni de Il Segreto ci confermano inoltre che Matias avrà modo di rivedere Alicia e scusarsi per il senso di colpa che prova nei confronti della moglie. Dolores invece metterà in guardia Marcela: in paese si mormora che il marito abbia una tresca con la figlia di Urrutia.