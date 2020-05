DIRETTA Bundesliga – Colonia-Mainz: le formazioni – LIVE

Colonia-Mainz si affrontano alle 15:30 per la 26a giornata della Bundesliga, sfida importantissima soprattutto per gli ospiti, che sono in lotta per la salvezza. Potete seguire qui la diretta testuale dell’incontro.

Colonia-Mainz: come arrivano alla gara

Il Colonia prima della sosta forzata aveva subito una sconfitta esterna contro il Monchengladbach, che aveva messo fine ad una serie di 3 successi consecutivi. Ora la squadra ritorna in campo nonostante alcuni giocatori in questo periodo di quarantena abbiano contratto il Coronavirus e per questo non saranno al massimo della forma. Ha bisogno comunque di un successo per riprendere il proprio cammino.

Il Mainz è in piena lotta retrocessione, ma prima dello stop aveva raccolto 1 vittoria ed 1 pareggio. Oggi proverà a strappare almeno un punto in questa gare per tenere a debita distanza il Dusseldort, che ieri non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 casalingo contro il fanalino di coda Paderbon.

Colonia-Mainz: Le probabili formazioni

COLONIA (4-2-3-1): Horn; Ehizibue, Bornauw, Leistner, Katterbach; Skhiri, Hector; Kainz, Uth, Drexler; Cordoba.

MAINZ (3-4-2-1): Müller; St. Juste, Bruma, Niakhate; Baku, Barreiro, Latza, Mwene; Onisiwo, Quaison; Szalai.

DIRETTA LIVE TESTUALE

Clicca f5 per aggiornare la Diretta

A breve verranno riportate le formazioni ufficiali del match.