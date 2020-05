Diretta Werder Brema-Leverkusen: Pronostico, formazioni, Tv, Streaming – LIVE

Diretta Werder Brema-Leverkusen. Questa sera si conclude la 26a giornata di Bundesliga con la gara tra il Werder Brema ed il Leverkusen, che avrà inizio alle ore 20:30. Il massimo campionato tedesco è ritornato in campo dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza Covid-19 ed è stato subito un grande successo di spettatori in tutto il mondo, perchè tanta era la voglia di calcio in qualsiasi angolo del pianeta.

Questa giornata è stata subito all’insegna di Bayern Monaco e Borussia Dortmund, le quali hanno vinto le rispettive gare. I bavaresi si sono imposti in trasferta contro la neopromossa Union Berlino per 0-2, grazie ad una rete per tempo. A sbloccare la gara è stato il solito Lewandowski su rigore ed a 10 minuti dal termine della partita a chiudere le ostilità ci ha pensato Pavard con un preciso colpo di testa da azione d’angolo.

Il Borussia ha invece strapazzato lo Schalke in casa con un rotondissimo 4-0, che ha visto Haaland sbloccare la gara con il suo 10° centro stagione (ricordiamo che il norvegese è arrivato in Bundesliga a gennaio). Le altre reti le hanno messe a segno Guerreiro, doppietta per l’esterno, e Hazard.

La prima sorpresa di giornata è stato il mezzo passo falso del Lipsia, che è stato bloccato ul pari casalingo dal Friburgo (1-1 il finale), questo ha permesso al Monchengladbach vittorioso a Francoforte per 1-3 di balzare al terzo posto.

Werder Brema-Leverkusen: come arrivano alla gara

Il Werder Brema è penultimo in classifica con 18 punti, staccato attualmente di 5 punti dal terzultimo posto che varrebbe lo spareggio. In questo fine settimana il Dusseldorf che precede i verdi in classifica, non è andato oltre lo 0-0 interno con il Paderbon, quindi in caso di successo questa sera la distanza si ridurrebbe a solo 2 punti. Per vincere però dovrà sconfiggere un avversario di tutto rispetto e con diverse assenze pesanti come quelle di Klaassen e Pizarro. Ricordiamo che il Werder deve anche recuperare una partita con il Francoforte, quindi le possibilità di salvezza esistono ancora.

Il Leverkusen prima della sosta era in grandissima forma e spera di ripartire da dove si era fermato e cioè da una vittoria come quella contro il Francoforte per 4-0 nell’ultima partita prima dello stop. Questa sera i rossoneri avranno anche una motivazione in più per tentare di ottenere l’intera posta in palio e cioè quella di portarsi ad un solo punto dal 4° posto detenuto al momento dal Lipsia. Ancora in dubbio il bomber della squadra Volland, le riserve sul suo impiego verranno sciolte solo poco prima della gara.

Werder Brema-Leverkusen: Il nostro pronostico

Entrambe le squadre hanno bisogno di una vittoria, ma il divario è davvero enorme, quindi se la pausa forzata non avrà avuto effetti devastanti crediamo che gli ospiti riescano a portare a casa l’intera posta in palio, per questo una buona scelta è il segno 2 + Gol

Werder Brema-Leverkusen: Le probabili formazioni

Brema (4-2-3-1): Pavlenka; Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Friedl; M. Eggestein, Vogt; Bittencourt, Osako, Rashica; Selke. All. Hutter.

Leverkusen (3-4-3): Hradecky; Tah, S. Bender, Tapsoba; L. Bender, Aranguiz, Baumgartlinger, Sinkgraven; Alario (Bellarabi), Diaby, Havertz. All. Rose.

Werder Brema-Leverkusen: Dove vederla in tv, streaming o live

La partita sarà visibile per gli abbonati Sky a partire dalle 20:30 su Sky Sport 1 al canale 201 ma anche su Sky Sport Football al canale 203. Inoltre per quanti sono abbonati a Sky sarà visibile anche in diretta streaming sull’applicazione di SkyGo.

Nel caso in cui non siate comunque abbonati alla televisione a pagamento allora potrete seguire direttamente da questo articolo il live testuale con aggiornamenti in tempo reale e con tutte le statistiche della gara.

Werder Brema-Leverkusen: Diretta Testuale

Vi aspettiamo dalle ore 20:00 con l’inserimento delle formazioni ufficiali e poi con tutta la cronaca del match