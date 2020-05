Film Stasera in Tv – Il diavolo veste Prada – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Il diavolo veste Prada. Produzione statunitense del 2006 per la regia di David Frankel con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Lauren Weisberger. Il film ne è una trasposizione abbastanza fedele, sebbene in alcuni punti se ne distacchi, sopratutto perché è alleggerita la dimensione delle crisi di nervi della protagonista. Colonna sonora di livello assoluto con brani di Madonna, U2, Jamiroquai e Moby.

Il diavolo veste Prada – Trama

Andrea Sachs è una neolaureata in cerca di lavoro, appena arrivata a New York. Vorrebbe fare la giornalista e il talento non le manca: decide così di presentarsi ad un colloquio per l’ambito ruolo di seconda assistente di Miranda Priestly, l’influente e tirannica direttrice della rivista di moda Runway. Andy non ha la minima inclinazione per il mondo della moda, né nasconde tutta la sua ignoranza in merito, eppure viene assunta. Con l’obiettivo di resistere un anno per poi passare alla redazione, Andy accetta la proposta di Miranda e si sottopone così a ogni tipo di angherie da parte sua.

Il diavolo veste Prada – Trailer Video

Il diavolo veste Prada – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: The devil wears Prada

Genere: Commedia

Durata: 1h 50m

Anno: 2006

Paese: USA

Regia: David Frankel

Cast: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Adrian Grenier, Tracie Thoms, Rich Sommer

Il diavolo veste Prada – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso su Canale 5, (canale 5 del digitale terrestre, anche 505 in HD), alle ore 21.21 di oggi, lunedì 18 Maggio 2020. La programmazione di Canale 5 lo prevede al termine dell’appuntamento quotidiano con Striscia La Notizia.