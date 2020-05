Nero a metà – Trama e cast – Anticipazioni episodi

By

Nero a metà ha riscosso un grande successo durante il suo debutto in tv e questa sera, 20 maggio 2020, è pronto per tornare in replica nel prime-time di Canale 5. Alla guida Claudio Amendola nei panni di Carlo Guerrieri, un Ispettore di Polizia che dovrà fare i conti con i propri limiti. Soprattutto quando un giovane poliziotto fresco di Accademia verrà assegnato alla sua stessa squadra.

Nero a metà tornerà presto con la sua seconda stagione: questa la promessa della produzione. La data è ancora da definire, ma non è escluso che ne sapremo qualcosa di più nei prossimi mesi. Intanto rivediamo la trama e cosa succederà nei primi episodi, oltre al cast completo.

Nero a metà – Il cast

Come abbiamo visto il cast di Nero a metà è guidato da Amendola (Carlo Guerrieri) e dal co-protagonista Miguel Gobbo Diaz (Malik). Dal successo di Gomorra nel ruolo di boss a quello di poliziotto, Fortunato Cerlino sarà Mario Muzo, il migliore amico di Carlo. La figlia di quest’ultimo invece è interpretata da Rosa Diletta Rossi (Alba). Al fianco dell’Ispettore troveremo inoltre Cristina (Alessia Barela), la donna che l’Ispettore ama da molti anni e con cui ha ancora una relazione segreta. La squadra invece è composta anche Marco Cantabella (Alessandro Sperduti), un vecchio amico di Malik. Nei piani alti troviamo la dirigente della squadra Mobile Micaela Carta (Antonia Liskova), ovvero colei che ha preso il posto dall’ex dirigente in pensione Elia Santagata (Roberto Citran). Alba invece avrà come mentore Giovanna Di Castro (Angela Finocchiaro), un medico legale tanto brillante quanto eccentrico. Troveremo infine gli attori Margherita Vicario (Cinzia Repola) e Sandra Ceccarelli (Alice Soprani).

Nero a metà – La trama

La trama di Nero a metà ci parla dell’arrivo di Malik, un giovane poliziotto dell’Antidroga che inciamperà nella vita di Guerrieri. Quest’ultimo infatti lo scambierà per uno spacciatore e gli darà la caccia. Almeno fino a quando Malik non terminerà la sua missione sotto copertura e sceglierà di entrare nella squadra di Carlo. La situazione è complessa: il ragazzo vuole fare di testa sua e non accetta i consigli dell’Ispettore. Così alla prima occasione si metterà nei guai e rischierà persino di morire.

Intanto la figlia del protagonista, Alba, inizia a provare dei sentimenti sempre più forti nei confronti di Malik. Un vero problema se si pensa che la ragazza è fidanzata e che la coppia è appena andata a convivere. Anche Carlo non ne sarà felice quando scoprirà che la sua bambina potrebbe avere una relazione con quel giovane collega con cui non va per niente d’accordo.