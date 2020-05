Oroscopo Branko – domani giovedì 21 maggio 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Branko per la giornata di domani giovedì 21 maggio 2020. Scopriamo, in anteprima, cosa succederà nelle prossime ore agli ultimi 4 segni dello zodiaco. Ecco, di seguito, l’oroscopo di BRanko, liberamente tratto dal suo libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani giovedì 21 maggio 2020: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko domani dovrai usare la massima prudenza, soprattutto nel lavoro. È una settimana piuttosto impegnativa e lo sarà ancora di più venerdì, quando si aggiungerà la Luan in aspetto contrario.

Oroscopo Branko domani giovedì 21 maggio 2020: Capricorno

L’amore riprende quota! Come preannuncia il popolare astrologo Branko le stelle ti spingono a rimetterti in gioco. I single domani potrebbero essere travolti da un vero e proprio colpo di fulmine.

Oroscopo Branko domani giovedì 21 maggio 2020: Acquario

Sta per cominciare una nuova fase per te, molto più intensa. Una fase in cui, come spiega Branko, ti sentirai giovane dentro, non importa l’età anagrafica! Domani avrai voglia di trasgredire quelle regole che per anni ti hanno limitato.

Oroscopo Branko domani giovedì 21 maggio 2020: Pesci

Preparati a dover affrontare alcune difficoltà, sia in amore che nel lavoro. È probabile addirittura che qualche nato in Pesci sarà messo in condizione di doversi spostare, di trasferirsi altrove.