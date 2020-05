Bundesliga, probabili formazioni 27a giornata e classifica

By

Da domani parte la 27a giornata della Bundesliga con l’anticipo tutto da vivere Hertha-Union Berlino, il derby della capitale che mette in palio la supremazia cittadina, visto che le due compagini sono divise da un solo punto in classifica.

I big match di giornata si giocano invece sabato con le sfide Monchengladbach-Leverkusen e Dortmund-Wolfsburg, entrambi alle ore 15:30. Impegno sulla carta più agevole per la capolista Bayern che ospita il Francoforte, squadra in caduta libera. Il Lipsia sarà invece impegnato domenica in trasferta contro il Mainz e lo Schalke dovrà vedersela sempre domenica in casa con l’Augsburg.

Turno molto impegnativo per tutte le squadre in lotta per la salvezza.

Probabili formazioni 27a giornata

Di seguito vi riportiamo le probabili formazioni della 27a giornata della Bundesliga.

Hertha: Jarstein – Pekarik, Boyata, Torunarigha, Plattenhadt – Darida, Grujic – Lukebakio, Cunha, Mittelstädt – Ibisevic (c)

Fuori: Kalou (non incluso), Rekik (ginocchio)

Dubbio: Lupo (caviglia)

Allenatore: Bruno Labbadia

Union: Gikiewicz – Friedrich, Hübner, Subotic – Trimmel (c), Gentner, Andrich, Lenz – Ingvartsen, Bülter – Andersson

Fuori: Becker (coscia), Gogia (fitness), Schlotterbeck (squalificato)

Dubbio: –

Allenatore: Urs Fischer

Moncheladbach: Sommer (c) – Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini – Strobl, Neuhaus – Herrmann, Embolo, Thuram – Appello

: Johnson (muscoloso), Zakaria (ginocchio)

dubbio: –

Allenatore: Marco Rose

Leverkusen: Hradecky – Weiser, S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven – Aranguiz, Demirbay – Bellarabi, Amiri, Diaby – Havertz (c)

Fuori: Volland (piede)

dubbio: L. Bender (piede)

Allenatore: Peter Bosz

Wolfsburg: Casteels (c) – Mbabu, Knoche, Brooks, Otavio – Schlager, Arnold – Steffen, Mehmedi, Brekalo – Weghorst

Out: Gerhardt (trauma cranico), Guilavogui (ginocchio), William (ginocchio)

Dubbio: Camacho (caviglia)

allenatore: Oliver Glasner

Dortmund: Bürki – Piszczek (c), Hummels, Akanji – Hakimi, Can, Brandt, Guerreiro – Sancho, Haaland, Hazard

Out: Reus (coscia), Schulz (muscolare), Zagadou (ginocchio)

Dubbio: Reyna (muscolare), Witsel (inguine)

Allenatore: Lucien Favre

Friburgo: Schwolow – Gulde, Lienhart, Heintz – Schmid, Koch, Höfler, Günter (c) – Waldschmidt, Petersen, Höler

Fuori: Kübler (ginocchio)

Allenatore: Christian Streich

Brema: Pavlenka – Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander (c), Augustinsson – M. Eggestein, Bargfrede, Klaassen – Bittencourt, Selke, Rashica

Out: Füllkrug (strappato ACL), Möhwald (ginocchio), Pizarro (coscia)

Dubbio: Toprak ( polpaccio)

Allenatore: Florian Kohfeldt

Paderborn: Zingerle – Dräger, Strohdiek, Schonlau (c), Collins – Vasiliadis, Gjasula, Sabiri – Pröger, Srbeny, Antwi-Adjei

Fuori: –

Dubbio: Kilian (coscia), Michel (inguine)

Allenatore: Steffen Baumgart

Hoffenheim: Baumann – Kaderabek, Posch, Hübner (c), Zuber – Rudy, Grillitsch – Skov, Baumgartner, Bruun Larsen – Dabbur

Out: Belfodil (ginocchio)

Dubbio: Adamyan (caviglia), Bebou (coscia), Kramaric (caviglia), Nordtveit (muscoloso), Samassekou (muscoloso), Stafylidis (muscoloso)

Allenatore: Alfred Schreuder

Bayern: Neuer (c) – Pavard, Boateng, Alaba, Davies – Kimmich, Thiago – Müller, Goretzka, Gnabry – Lewandowski

Fuori: Coutinho (caviglia), Tolisso (caviglia)

Dubbio: Martinez (partita fitness), Süle (partita fitness)

Allenatore: Hansi Flick

Francoforte: Trapp – Toure, Abraham (c), Hinteregger, N’Dicka – Ilsanker, Rode – Chandler, Kamada, Kostic – Dost

Out: Kohr (squalificato), Paciencia (coscia)

Dubbio: –

Allenatore: Adi Hütter

Schalke: Schubert – Kabak, Sane, Nastasic – Kenny, McKennie, Serdar, Oczipka (c) – Caligiuri, Raman – Burgstaller

Out: Harit (legamento), Mascarell (inguine), Todibo (caviglia)

In dubbio: Stambouli (ritmo partita)

Coach : David Wagner

Augsburg: Luthe – Framberger, Gouweleeuw, Jedvaj, Max – Khedira, Baier (c) – Richter, Löwen, Vargas – Niederlechner

Fuori: Giefer (piede)

Dubbio Finnbogason (ginocchio), Schieber (polpaccio)

Allenatore: Heiko Herrlich

Mainz: Müller – Baku, St. Juste, Niakhate, Martin – Barreiro, Kunde – Onisiwo, Boetius, Quaison – Mateta

Fuori: Zentner (ginocchio)

dubbio: –

Allenatore: Achim Beierlorzer



Lipsia: Gulacsi – Klostermann, Upamecano, Halstenberg – Nkunku, Sabitzer (c), Laimer, Kampl, Angelino – Poulsen, Werner

Out: –

dubbio: Ampadu (retro), Forsberg (tonsillite)

Allenatore: Julian Nagelsmann

Colonia: Horn – Ehizibue, Bornauw, Leistner, Katterbach – Skhiri, Hector (c) – Kainz, Uth, Jakobs – Cordoba

Fuori: –

Dubbio: Czichos (match fitness), Hauptmann (match fitness)

Allenatore: Markus Gisdol



Fortuna: Kastenmeier – Zanka, Hoffmann, Gießelmann – Zimmermann, Stöger, Morales, Berisha, Suttner – Karaman, Hennings (c)

Fuori: Ayhan (squalificato), Kownacki (ginocchio), Steffen (ginocchio)

Dubbio: Tekpetey (coscia)

Allenatore: Uwe Rösler

Classifica Bundesliga

Bayern Monaco: 58 punti

Dortmund: 54 punti

Monchengladbach: 52 punti

Lipsia: 51: punti

Leverkusen: 50 punti

Wolfsburg: 39 punti

Friburgo: 37 punti

Schalke: 37 punti

Hoffenheim: 35 punti

Colonia: 33 punti

Hertha: 31 punti

Union Berlino: 30 punti

Francoforte: 28 punti

Augsburg: 27 punti

Mainz: 27 punti

Dusseldorf: 23 punti

Brema: 18 punti

Paderbon: 17 punti