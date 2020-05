Notizie di oggi – Ansa, Corriere e Repubblica – 21 Maggio 2020

Notizie di oggi – Iniziamo oggi una nuova rubrica legata alla rassegna stampa del giorno per andare a vedere quali sono le notizie più importanti della giornata. Prenderemo, come sempre, tre importanti giornali per scoprire gli approfondimenti e le novità in Italia. Il nostro primo appuntamento sarà con Ansa, Corriere e Repubblica. Andiamo a vedere infatti quali sono le notizie più importanti del 21 Maggio 2020.

Ansa – 21 Maggio 2020

La prima pagina di Ansa si apre con le dichiarazioni del premier Giuseppe Conte che sottolinea come “non è tempo di party e movida”. Si riferisce a quanto accaduto in questi ultimi giorni in tutta Italia dove le persone hanno praticamente ricominciato a vivere come se nulla stesse accadendo. “In questa fase più che mai resta fondamentale il rispetto delle distanze”. Questo concetto sembra non essere stato capito da molta gente che si è riversata per le strade ed anche all’interno di locali con gli amici.

Repubblica – 21 Maggio 2020

Anche per La Repubblica la notizia di apertura riguarda le dichiarazioni di Giuseppe Conte. Subito sotto però le parole di Matteo Renzi che tuona contro il Governo. “Si trova in un quarto d’ora un nuovo governo. Io non voglio poltrone”. Queste sono le sue parole e sottolinea come una crisi oggi farebbe molto male all’Italia.

Corriere – 21 Maggio 2020

Il Corriere oggi invece fa il punto sui test sierologici. Secondo quanto detto dal presidente del Consiglio infatti saranno svolti a partire dal 25 Maggio i test sierologici volontari. L’Italia infatti è prima per i tamponi e per questo motivo sarà ancora più importante svolgere un’operazione a tappeto. Inoltre sul Corriere vi è anche un approfondimento molto importanti su quanto costa fare un test sierologico in Lombardia.