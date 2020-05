Simbolotto estrazione 21 maggio: ecco la combinazione vincente di oggi

Oggi giovedì 21 maggio 2020 avverrà l’estrazione del Simbolotto, il gioco abbinato al Lotto: scopriamo la cinquina vincente in diretta.

Ultima estrazione del Simbolotto

L’ultima estrazione del Simbolotto, verificatasi martedì 19 maggio 2020, ha visto l’estrazione vincente con i seguenti numeri:

Numero 8: simbolo delle braghe;

Numero 36: simbolo delle nacchere;

Numero 27: simbolo della scala;

Numero 9: simbolo della culla;

Numero 35: simbolo dell’uccello.

Estrazione Simbolotto: informazioni e ritardi

Il Simbolotto è il gioco abbinato alle estrazioni del Lotto e avviene in contemporanea ad esse quindi ogni settimana nelle giornate di martedì, giovedì e sabato a partire dalle ore 20:00. Nel Simbolotto ai numeri compresi dall’1 al 45 viene abbinato in simbolo. Per poter vincere bisogna essere in possesso di minimo 2 simboli fino ad un massimo di 5. Ogni simbolo fa riferimento alla Smorfia Moderna e a quella Napoletana. La giocata minima per il Simbolotto è di 1 euro. Le vincite sono così corrisposte:

2 simboli = 1 euro;

3 simboli = 5 euro;

4 simboli = 50 euro;

5 simboli = 5.000 euro.

Anche per il Simbolotto come per il Lotto e il Superenalotto, ci sono dei numeri ritardatari. Nella precedente estrazione di martedì 19 maggio 2020 si è aggiornata la classifica dei numeri ritardatari con importanti novità: quasi tutta la cinquina è stata composta da numeri che erano in ritardo come il 27, la Scala.

Ora tra i maggiori ritardatari abbiamo 16, il Naso, 6, la Luna, 12, il Soldato, 2, la Mela, 44, la prigione, 31, l’Anguria, 25, il Natale, 18, il Cerino, 40, il Quadro.

Estrazioni Simbolotto oggi: numeri estratti giovedì 21 maggio 2020

Non perdete dunque questa sera giovedì 21 maggio 2020 a partire dalle ore 20:00 dopo le estrazioni del Lotto e del Superenalotto il gioco del Simbolotto. La fortuna aiuta gli audaci, tentate più strade e riceverete soddisfazioni.

Se volete potete salvare questa pagina tra i preferiti per essere aggiornati in tempo reale a riguardo dell’estrazione più recente del Simbolotto. Non appena disponibile, dopo le ore 20:00 di questa sera, potrete consultare il video in automatico dell’estrazione odierna.