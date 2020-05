Ricetta pancakes salati: ingredienti, preparazione e consigli

I pancakes sono delle frittelle molto versatili che possono essere preparate sia nella versione dolce, ad esempio con il classico sciroppo d’acero, ma anche con del cioccolato spalmabile o della marmellata, ottimi per una prima colazione nutriente e golosa. Ma oltre ad essere preparati nella loro versione dolce, da anni è spopolata anche la loro versione salata.

Dopo averli preparati potremo servirli sia a torretta, quindi impilati l’uno sull’altro e tra un pancake e l’altro porre la farcitura che più si preferisce, oppure possiamo fare una sorta di mezza luna o dargli una forma arrotolata, insomma come più vi piacciono.

I pancakes salati sono una variante dei pancakes classici, un’idea sfiziosa non sono per la colazione, ma anche per un pranzo o una cena estiva e veloce. Potete farcirli come preferite perché hanno un sapore molto neutro, si adattano bene per vari abbinamenti.

Ad esempio si possono farcire con del prosciutto o altri affettati, formaggio spalmabile ma anche delle creme, e qualsiasi verdura vi venga in mente, oppure se non si vogliono utilizzare i salumi possiamo anche optare per l’utilizzo di salmone marinato, verdure grigliate, insomma potete metterci proprio tutto ciò che volete.

Nella ricetta di oggi dei pancakes salati andremo a prepararli senza burro, che solitamente è previsto nella versione originale, in più questi pancakes possono essere preparati in anticipo.

Pancakes salati – Ingredienti

Per preparare i pancakes nella loro versione base, abbiamo bisogno di:

1 uovo

200 ml di latte

140 g di farina

25 g di olio di semi

8 g di lievito istantaneo per torte salate

15 g di parmigiano

sale

Per farcire, nel nostro caso, ma voi potete utilizzare tutto ciò che volete, avremo bisogno di:

prosciutto cotto

caprino

rucola

Pancakes salati – Preparazione

La preparazione dei pancakes è estremamente semplice e veloce, adatti per essere preparati quando si va di fretta o non si ha voglia di passare molto tempo ai fornelli.

Come prima cosa andiamo a porre all’interno di una ciotola l’uovo con il latte ed il sale, diamo una prima mescolata con una frusta a mano.

Dopo aver amalgamato bene gli ingredienti liquidi, passiamo ad aggiungere la farina e il lievito setacciati, e poco a poco continuando a mescolare.

Dopo aver mescolato il tutto energicamente andiamo ad aggiungere l’olio e, infine, il parmigiano.

Mettiamo una padella antiaderente a riscaldare sul fuoco, e all’interno facciamo sciogliere una noce di burro, quando la padella sarà calda andiamo a versare un po’ del composto ottenuto al centro della padella.

Lasciamo cuocere a fiamma media fino a quando si formeranno delle bolle sulla superficie, ci vorranno pochi minuti.

A questo punto possiamo capovolgerlo e ultimare la cottura anche dall’altro lato per pochi minuti. Procediamo così con tutto l’impasto.

Quando saranno pronti possiamo farcirli a piacere, nella ricetta di oggi abbiamo utilizzato del caprino, della rucola e il prosciutto cotto, ma voi potete utilizzare tutto ciò che volete.

Pancakes salati – Consigli utili

Preparare i pancakes è molto semplice, però è di fondamentale importanza preparare un impasto liscio, non dobbiamo lasciare grumi.

Inoltre, si può anche preparare l’impasto in anticipo e conservarlo in frigo, in questo caso il lievito non aggiungetelo quando aggiungete la farina, ma lo andrete ad aggiungere prima di utilizzare l’impasto, dopo averlo cacciato dal frigorifero, altrimenti non lieviteranno bene.

Pancakes salati – Video