Ricetta rotolo ripieno di salmone e zucchine

Oggi vedremo insieme come si prepara una ricetta perfetta per l’estate, che non solo è leggera e salutare, ma si può anche consumare facilmente ovunque. Per ottenere un risultato ottimale, conviene impastare il rotolo con una farina non convenzionale come può essere ad esempio la semola rimacinata di grano duro che, spiega il pastificio La Molisana, è perfetta per ottenere composti croccanti e friabili. All’interno del rotolo è possibile inserire un trancio di salmone fresco o, in alternativa, delle fettine di salmone affumicato accompagnate dalle zucchine, che insieme formano un’accoppiata davvero vincente.

Ingredienti

350 grammi di semola rimacinata

1 uovo

80 ml di olio EVO

100 ml di acqua

Sale (q.b.)

2 zucchine

Salmone fresco o affumicato

Preparazione

Per prima cosa occorre preparare la sfoglia, un passaggio semplice ma che richiede grande attenzione. Non dovrai fare altro che prendere una spianatoia, versare gli ingredienti per l’impasto (semola, acqua, olio, uovo, sale) e iniziare a impastare con energia, fino ad ottenere un composto elastico e uniforme. A quel punto dovrai stenderlo con un mattarello e dargli una forma rettangolare. Nel frattempo avrai preparato il ripieno che prevede come prima cosa la pulizia delle zucchine, da passare sotto l’acqua corrente in maniera accurata. Una volta asciugate, vanno tagliate a rondelle oppure alla julienne. Ora le verdure vanno posizionate sopra la sfoglia, cercando di coprire tutta la superficie e lasciando solo qualche centimetro libero sul bordo. Il salmone va tagliato a fettine o a cubetti e adagiato sulle zucchine. Per completare l’opera, bisogna chiudere la sfoglia ripiegando i due bordi più lunghi verso il centro e sovrapponendoli l’uno sull’altro in modo tale da chiudere il rotolo. Adesso il rotolo va adagiato su una pirofila ricoperta di carta da forno e capovolto senza romperlo per evitare che si apra durante la cottura. Per finire, dovrai sbattere le uova con il latte, spennellando la superficie del rotolo con il composto. Infine, il rotolo va messo in forno e cotto a 180 gradi per una ventina di minuti.

Il rotolo ripieno di salmone e zucchine è un piatto davvero squisito, ricco di ingredienti salutari. Le zucchine sono infatti piene di minerali, mentre il salmone è una preziosa fonte di acidi grassi Omega 3. Inoltre, si tratta di una ricetta facilissima da preparare e molto veloce, oltre che gustosa e stuzzicante.