Chiara Maci, chi è la fidanzata di Filippo La Mantia?

Chiara Maci è una food blogger di successo, ex dipendente Sky, ora conduttrice televisiva. Food influencer tra le più seguite in Italia, Chiara Maci conduce L’Italia a Morsi in onda su Food Network.

La Maci è nata ad Agropoli in provincia di Salerno 36 anni fa, ma a 10 anni si è trasferita a Bologna con i genitori appassionandosi subito al mondo della cucina. Si laurea però in Giurisprudenza con un Master in Comunicazione, ottenendo un posto nell’area Marketing di Sky. Chiara però a un certo punto della sua carriera sente di non essere pienamente soddisfatta di sé, per cui abbandona Sky e decide di aprire il primo blog con la sorella Angela. Diventa in poco una delle food blogger più seguite d’Italia. Da qui inizia anche la sua carriera in tv, come giudice a “Cuochi d’Italia”, condotto da Simone Rugiati.

Inoltre Chiara Maci ha avuto una relazione con Riccardo Rossi, l’attore romano anch’egli impegnato come giudice al tavolo di cuochi e fiamme insieme a Csaba Dalla Zorza.

Chiara Maci e la relazione con Filippo La Mantia

Chiara Maci inizia una relazione dal 2016 con lo chef siciliano Filippo La Mantia, più grande di lei di 23 anni. La differenza di età non sembra essere un problema per la coppia, infatti nel 2018 dalla loro unione è nato il primo figlio Andrea, anche se la Maci ha già una figlia di nome Bianca, nata nel 2014 da una precedente relazione. Del padre di questa bambina non si conosce assolutamente nulla.

Chiara ha raccontato che l’incontro con Filippo è avvenuto al Majestic, un ristorante che lo stesso La Mantia ha avuto dal 2009 al 2013 a Roma. Chiara non lo conosceva e ne rimase colpita. Non si rividero tuttavia fino al programma “The Chef “al quale entrambi erano stati chiamati a lavorare nel 2013. Attualmente la coppia vive a Milano vicino Corso Como.