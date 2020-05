Paolo Vallesi: chi è? Tutto su di lui

Paolo Vallesi è un cantautore italiano di 56 anni fiorentino, che ha avuto un grandissimo successo nel 1991 quando ha vinto Sanremo Giovani con la canzone “Le persone inutili”. Nei quattro successivi riscuote un enorme successo, poi decide di allontanarsi per un periodo di tempo dalla musica e dal suo ritorno non è più riuscito ad imporsi di nuovo al grande pubblico.

Paolo Vallesi: la sua carriera

La prima notorietà Vallesi l’ha conosciuta quando ha preso parto al programma di Pippo Baudo “Gran Premio” nel 1990, un anno prima del suo successo a Sanremo. Dopo quattro anni ad alti livelli e altre due partecipazioni a Sanremo, Vallesi decide di prendersi una pausa dal mondo dello spettacolo a causa della pressione per il successo arrivato troppo presto e in maniera inaspettata. Il ragazzo che fino a qualche mese prima faceva piano bar in un ristorante si ritrova d’improvviso gli occhi di milioni di persone puntati addosso… e il peso delle aspettative sulle spalle.

Il cantautore è ritornato sulla scena addirittura dopo 16 anni, ma i suoi lavori discografici non hanno riscosso più il successo dei suoi primi anni di carriera. La canzone più famosa di Vallesi, entrata nella storia della musica italiana è sicuramente “La forza della vita”, un inno a non mollare mai anche nei momenti più bui della vita di ognuno di noi. Con questa canzone nel 1992 il fiorentino si è piazzato al terzo posto a Sanremo.

Nel 2019 il cantante fiorentino si è rilanciato in grande stile vincendo la seconda edizione del talent di Rai Uno “Ora o mai più”, dedicato alle stelle della musica dimenticate dal grande pubblico. ‘Allenato’ dalla coach Ornella Vanoni, Paolo si è classificato primo davanti a Jessica Morlacchi (ex Gazosa) e Silvia Salemi.

Paolo Vallesi: la vita privata

Vallesi si è sposato giovanissimo, infatti è convogliato a nozze con la moglie a soli 18 anni. Per i discografici dell’epoca non doveva venire a galla il matrimonio perchè il cantautore sarebbe dovuto diventare una icona per le ragazze. Questo è stato anche uno dei motivi che ha spinto Vallesi a lasciare la musica per anni. Dall’unione con la moglie è nato il figlio Francesco nel 1997, ma dopo 20 anni di legame il cantante e la moglie si sono lasciati.