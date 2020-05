Oroscopo Paolo Fox – domani lunedì 25 maggio 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox pe domani lunedì 25 maggio 2020. Sta per cominciare l’ultima settimana di maggio. Vediamo cosa dicono le stelle per la giornata di domani. L’Ariete si sta, gradualmente, sbloccando, mentre il Toro deve rivedere i conti. Belle soddisfazioni in arrivo per i Gemelli, il Cancro ritrova la forza. Di seguito, vi proponiamo l’oroscopo di Paolo Fox per lunedì.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 25 maggio 2020: Ariete

È probabile che qualcosa si sia già sbloccato, forse non del tutto ma con dei limiti, perché come spiega l’oroscopo di Paolo Fox, questo resta un periodo piuttosto difficile. Da mesi ti trascini dei problemi che, con il passare del tempo, potrebbero essere diventati più grandi. Se hai commesso uno sbaglio e domani dovrai porvi rimedio, ti converrebbe chiedere aiuto a un esperto. Da giovedì prossimo l’amore tornerà in auge.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 25 maggio 2020: Toro

Domani ci sarà Saturno in aspetto contrario che ti costringerà a rivedere bene i tuoi conti. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, dovresti rivedere, in primo luogo, le questioni legate alla casa, alle proprietà, perché negli ultimi giorni è cambiato qualcosa. In amore ti piacerebbe ricevere qualche conferma in più che tarda ad arrivare. Ti aspetta un weekend molto interessante.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 25 maggio 2020: Gemelli

Come preannuncia l’astrologo romano Paolo Fox, il prossimo weekend ti può regalare delle belle soddisfazioni. Dovresti cominciare a progettare qualcosa già da domani, anche se fino a giovedì prossimo potresti avvertire dei momenti di stanchezza. Se sei impegnato in un rapporto ambiguo, ora avrai voglia di fare chiarezza. Il fine settimana sarà l’ideale per confrontarsi con il partner.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 25 maggio 2020: Cancro

Domani, come preannuncia l’oroscopo di Paolo Fox, avrai la Luna a favore. Questo si tradurrà in più energia, idee ed emozioni. Se hai grossi problemi sul lavoro, le stelle ti incoraggiano ad affrontarli da subito. In questi giorni c’è stato un evento o una persona che ti ha messo a dura prova, ma sappi che da adesso in poi avrai maggiore forza per risollevarti. In amore c’è calma piatta.