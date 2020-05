Fabio De Luigi – Tutto su di lui – Età, compagna e figli

Fabio De Luigi è la simpatia fatta persona: in tanti anni di carriera e molteplici personaggi, ha regalato numerose perle al pubblico italiano. Fra i suoi personaggi più famosi non possiamo dimenticare Olmo, Medioman e l’ingegner Ferracane. E ancora oggi continua ad essere considerato uno dei maggiori artisti dello spettacolo italiano.

Fabio De Luigi è cresciuto tra l’altro in un ambiente culturale particolare: il nonno è infatti il poeta Tonino Guerra. Ha anche una compagna storica, con cui però non si è mai sposato.

Fabio De Luigi – Età, compagna e figli

Fabio De Luigi è nato l’11 ottobre del ’67 a Santarcangelo di Romagna. Dopo il diploma è partito militare presso l’Aeronautica e solo in seguito si è iscritto all’Accademia delle Belle Arti di Bologna. Si laurea in pittura e nel ’90 debutta come comico grazie al concorso La zanzara d’oro. Negli anni successivi conquista la notorietà grazie a Zeling, ma viene consacrato a Mai dire nei panni di conduttore e comico. Un successo replicato anche grazie a Mai dire Grande Fratello 2, al fianco del Mago Forest e di Paola Cortellesi. Poi diventa inviato di Striscia la notizia e Le Iene, dove sforna altri personaggi. Come Petunio, il ballerino latinoamericano costretto a cantare senza sosta.

Il 2005 è l’anno del suo debutto nella sitcom Love Bugs con Michelle Hunziker (prima stagione) ed Elisabetta Canalis (seconda stagione). Il suo esordio al cinema avviene invece nel 2007 grazie a Commediasexi, dove fa un cameo. Nello stesso anno lo troviamo in Natale in crociera e quello successivo in Natale a Rio. Un piccolo trampolino di lancio per altri lavori sul grande schermo, come il più recente Metti la nonna in freezer. Per quanto riguarda la vita privata, Fabio De Luigi ha una compagna: Jelena Illic e il comico stanno insieme dal ’98. I due hanno dato alla luce anche due figli: Dino (2007) e Lola (2011).