Film Stasera in Tv – Super 8 – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Super 8. Produzione statunitense del 2011 per la regia di J.J. Abrams da un’idea di Steven Spielberg, alle cui pellicole sono dedicati numerosissimi riferimenti all’interno del film. In particolare a E.T. e ad Incontri ravvicinati del terzo tipo. La creatura aliena invece è ispirata maggiormente alla fantascienza degli ultimi anni: come in District 9 l’alieno lavora sottoterra, e le sue fattezze ricordano da vicino quelle del mostro di Cloverfield e quelle di un gigantesco ragno.

Super 8 – Trama

Nell’Ohio del 1979, Joe è un ragazzino affascinato dalle possibilità che gli vengono offerte da una piccola cinepresa Super 8, al punto che con i suoi amici ha costituito un’improvvisata troupe per fare un film. Durante una delle riprese il gruppetto è testimone di un disastroso incidente che porta un treno a deragliare e in seguito al quale sembra che dal treno fugga qualcosa di abnorme. Da quel momento tutto nella zona circostante prende una strana piega e gli eventi inspiegabili sono sempre più numerosi e gravi.

Super 8 – Trailer Video

Super 8 – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Super 8

Genere: Fantascienza

Durata: 1h 50m

Anno: 2011

Paese: USA

Regia: J. J. Abrams

Cast: Elle Fanning, Kyle Chandler, Amanda Michalka, Noah Emmerich, Ron Eldard, Gabriel Basso, Zach Mills, Ryan Lee, Beau Knapp, Joel Courtney, Riley Griffiths, Jessica Tuck, Glynn Turman, David Gallagher, Brett Rice, Bruce Greenwood, Dale Dickey, Teri Clark.

Super 8 – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso sul canale Spike (canale 49 del digitale terrestre) alle ore 21.30 di oggi, lunedì 25 Maggio 2020. La programmazione di Spike lo prevede al termine dell’episodio quotidiano con la serie tv Merlin.