Diretta Borussia Dortmund-Bayern Monaco: (0-0) – Dortmund pericoloso, il Bayern risponde – LIVE

Diretta Borussia Dortmund-Bayern Monaco, la gara più attesa dell’anno in Germania, si disputa quest’oggi alle ore 18:30 per la 28a giornata della Bundesliga. Da questa sfida possono decidersi le sorti del titolo, dato che le due compagini sono divise in classifica da 4 punti.

Borussia Dortmund-Bayern Monaco: come arrivano alla gara

Il Borussia Dortmund ha ripreso il cammino subito dopo la ripartenza del campionato in modo esemplare, infatti i gialloneri dopo aver surclassato lo Schalke per 4-0 in casa, sono anche andati a vincere in trasferta contro il Wolfsburg per 0-2, quindi 6 reti fatte e nessuna incassata. Nonostante i due ottimi risultati non è calato il distacco dal Bayern e quindi per tenere aperte le sorti del campionato la squadra di Favre deve assolutamente vincere lo scontro diretto di oggi, portandosi così ad un solo punto dalla vetta. Esame di maturità anche per il giovanissimo Haaland, che oggi si troverà di fronte il bomber della Bundesliga Lewandowski.

Il Bayern Monaco non ha dovuto soffrire molto per vincere le due gare giocate dopo la ripresa del campionato. Dopo aver sconfitto l’Union Berlino in trasferta per 0-2 ha poi vinto largamente contro il Francoforte in casa con il risultato di 5-2, mantenendo così intatte le distanze in classifica dall’avversario di quest’oggi e potendosi quindi permettere di giocare lo scontro diretto con due risultati su tre a disposizione, anche se non è nel DNA di questa squadra scendere in campo per accontentarsi.

Borussia Dortmund-Bayern Monaco: Le formazioni ufficiali

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Dahoud, Delaney, Guerreiro; Hazard, Haaland, Brandt

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski

Borussia Dortmund-Bayern Monaco: Diretta Testuale – Live

Clicca F5 per aggiornare la Diretta

1′ – Fischio d’inizio!

1′ – Subito grande occasione per il Borussia dopo 35 secondi: Boateng deve respingere sulla linea di porta una conclusion centrale degli Haaland dopo l’uscita del portiere.

4′ – Altra occasione per i gialloneri con Brandt che raccoglie il passaggio di Guerreiro ma Neuer para.

5′ – Risponde il Bayern con Lewandowski che viene chiuso al momento del tiro da Hummels.

8′ – Hazard e Haaland scambiano bene, ma la difesa del Bayern chiude in corner.

10′ – Altra progressione per i padroni di casa sull’out destro con Hazard che serve Haaland ma il suo tiro viene chiuso. Il successivo goal è palesemente in fuorigioco e viene annullato.

13′ – Primo cartellino giallo: se lo guadagna Hummels (D) che ferma fallosamente Koman.

19′ – Occasionissima Bayern! Il tiro di Gnabry viene salvato quasi sulla linea da Piszczek!

24′ – Fucilata da parte di Koman (B) che tira al limite dell’area avversaria ma il tiro viene smanacciato da Burki.