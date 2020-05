Ricetta crema pasticcera al limone: ingredienti, preparazione e consigli

La crema pasticcera al limone è semplicissima da preparare in casa e ideale da utilizzare per farcire crostate, torte e biscotti: nelle stagioni più calde può essere offerta come delizioso dolce al cucchiaio.

La crema pasticcera al limone ha un profumo inebriante, tipico degli agrumi, ed è perfetta per accompagnare dei pasticcini al burro, come le lingue di gatto o i biscotti di pasta frolla.

Così come prevede la ricetta classica, abbiamo utilizzato i tuorli d’uovo e il latte vaccino intero, che può essere egregiamente sostituito con una bevanda alla soia, adatta a tutti gli intolleranti al lattosio.

Se invece desideriamo una crema pasticcera al limone senza glutine, non dobbiamo far altro che sostituire la farina 00 con la farina di riso. Detto questo, non ci resta che scoprire come fare la crema pasticcera al limone.

Crema pasticcera al limone – Ingredienti

500 ml di latte intero

la scorza di 2 limoni non trattati

3 tuorli

60 g di zucchero semolato

40 g di farina 00

qualche goccia di succo di limone (facoltativo)

Crema pasticcera al limone – Preparazione e consigli utili

Per preparare la crema pasticcera al limone, dobbiamo innanzitutto versare il latte intero all’interno di un pentolino e farlo intiepidire a fuoco lento. Laviamo accuratamente i limoni, asciughiamoli con un panno da cucina e con un coltello preleviamo la scorza gialla che andremo ad aggiungere al latte. Facciamo attenzione a non tagliare la parte bianca, dal sapore leggermente amarognolo. Lasciamo cuocere per qualche minuto in modo che la scorza aromatizzi il latte. Consigliamo di assaggiarlo. Quando il latte ha raggiunto il gusto desiderato, possiamo togliere la scorza.

In una boule separata uniamo lo zucchero ai tuorli d’uovo e lavoriamoli con una frusta, in modo tale da ottenere una crema liscia e chiara. Aggiungiamo la farina setacciata e mescoliamo nuovamente.

Una volta ottenuto con composto omogeneo, versiamo il latte caldo a filo e continuiamo a mescolare la crema con una frusta. Se dovessero formarsi dei grumi, possiamo filtrare la crema con un colino. Possiamo aggiungere a questo punto qualche goccia di succo di limone.

Versiamo il composto all’interno di una casseruola, meglio se antiaderente, e continuiamo a mescolarlo con un cucchiaio. Lasciamo cuocere la crema pasticcera per circa un quarto d’ora, mantenendo la fiamma bassa.

Non appena otteniamo una crema pasticcera al limone dalla densità desiderata, possiamo togliere la casseruola dal fuoco e versare la crema all’interno di una ciotola.

Per evitare che si formi una patina in superficie, ricopriamo la ciotola con un foglio di pellicola trasparente e lasciamola raffreddare completamente a temperatura ambiente.