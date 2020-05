Diretta Hoffenheim-Colonia: (1-0) – Gli ospiti restano in 10 per espulsione – Live – Bundesliga

Diretta Hoffenheim-Colonia, si affrontano per la 28a giornata della Bundesliga, in un match che può dire ancora molto in chiave europea per i padroni di casa, mentre gli ospiti cercano il sorpasso in classifica.

Hoffenheim-Colonia: come arrivano alla gara

L’Hoffenheim non sa più vincere e lo ha dimostrato anche alla ripresa del campionato, dove in 2 gare ha raccolto solo 1 punto contro il fanalino di coda Paderbon. Nonostante i risultati deludenti la squadra può ancora sperare nella qualificazione alla prossima Europa League, infatti con un successo stasera si porterebbe a 3 punti dal Wolfsburg, compagine che occupa l’ultimo posto utile per l’Europa. Servirà però una prestazione finalmente convincente.

Il Colonia è la squadra più pazza di questa ripresa della Bundesliga, infatti ha pareggiato entrambe le gare giocate per 2-2. La prima in casa contro il Mainz quando era avanti fino a metà ripresa per 2-0, la seconda ancora una volta sul proprio campo contro il Dusseldorf, ma questa volta fino a pochi minuti dalla fine era sotto per 0-2. Squadra che assicura spettacolo quando scende in campo, anche se ha bisogno di registrare il reparto difensivo. In questo ultimo scorcio non ha più nulla da chiedere alla classifica, quindi va alla ricerca di qualche vittoria di prestigio.

Hoffenheim-Colonia: Le formazioni Ufficiali

Hoffenheim (4-3-3): Baumann; Kadeřábek, Posch, Hubner, Zuber; Grillitsch, Samessèkou, Baumgartner; Skov, Dabbur, Bruun Larsen.

Colonia (4-2-3-1): Horn; Ehizibue, Bornauw, Leistner, Schmitz; Skhiri, Rexhbecaj; Drexler, Uth, Jakobs; Cordoba.

