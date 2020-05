Oroscopo Branko – domani venerdì 29 maggio 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Branko per domani venerdì 29 maggio 2020. Come sarà questo nuovo fine settimana per il Sagittario, il Capricorno, l’Acquario e i Pesci? Se volete scoprirlo, leggete le seguenti previsioni astrali, liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per domani.

Oroscopo Branko domani venerdì 29 maggio 2020: Sagittario

Giovedì 29 maggio Mercurio è entrato nel segno del Cancro e ti ha portato un notevole miglioramento sul lavoro. Domani, secondo l’oroscopo di Branko, sarà una giornata molto utile per i Sagittario ambiziosi che vogliono fare carriera.

Oroscopo Branko domani venerdì 29 maggio 2020: Capricorno

Continua questo momento fortunato. Il 2020 è un anno che ti regalerà molte soddisfazioni sul lavoro e in amore. Per la giornata di domani, nello specifico, l’astrologo Branko consiglia di valutare il matrimonio senza indugio, soprattutto se si è coinvolti in una relazione stabile.

Oroscopo Branko domani venerdì 29 maggio 2020: Acquario

Sei impegnato in una trasformazione radicale della tua vita. Molti nati in Acquario stanno considerando di cambiare del tutto il lavoro: il suggerimento che dà l’oroscopo di Branko è quello di sfruttare la giornata di domani per inviare il curriculum. Le stelle sono dalla vostra parte!

Oroscopo Branko domani venerdì 29 maggio 2020: Pesci

Hai avuto una settimana parecchio faticosa e ora dovresti approfittare del weekend che sta per arrivare e staccare un po’ la spina. Domani, secondo Branko, sarà la giornata ideale da dedicare al puro divertimento.