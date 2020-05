Ricetta cacio e pepe: ingredienti, preparazione e consigli

Cacio e pepe è un piatto tipico della regione Lazio. Come ci suggerisce già il nome, gli ingredienti del piatto sono includono solo pepe nero, formaggio pecorino romano e pasta, dunque ingredienti molto semplici, ma con cui viene fuori un piatto gustosissimo. Il tipo di pasta che si utilizza secondo la tradizione è il tonnarello.

E’ un primo piatto che si si prepara con pochi ingredienti, e anche poveri, che sono facilmente reperibili e sono anche a lunga conservazione. Fonda le sue radici nella cucina di contadini e pastori dell’agro romano.

Cacio e pepe – Ingredienti

Con i seguenti ingredienti verranno circa 4 porzioni.

Spaghetti 400 gr

Pecorino romano 200 gr

Pepe nero in grani pestato – 2 cucchiai da tavola

Sale q.b.

Cacio e pepe – Preparazione e consigli utili

Per preparare la cacio e pepe come prima cosa si parte dal pepe, che deve essere in grani. Raccogliete i grani di pepe in un mortaio e pestateli. Il pepe sarà pronto quando sarà ridotto in una polvere grossolana.

Trasferite il pepe pestato in una padella molto ampia che successivamente dovrà contenere anche tutta la pasta. Accendete il fuoco e lasciate tostare il pepe.

Nel frattempo portate ad ebollizione una pentola d’acqua, aggiungete del sale grosso e tuffatevi gli spaghetti.

Dopo un paio di minuti di cottura della pasta, quando nell’acqua inizierà ad affiorare la schiumetta bianca che altro non è che l’amido, trasferite un bel paio di mestoli d’acqua bollente della pentola nella padella con il pepe e lasciate che il pepe si sciolga leggermente.

Ora è il momento del pecorino, mettete il pecorino in una ciotola di vetro e aggiungete poca acqua per volta fino a che non otteniate una sorta di pasta consistente. Nel caso in cui non si preferisca il sapore forte del pecorino, si può utilizzare una parte di parmigiano.

A due minuti prima del termine della cottura, scolate gli spaghetti e trasferiteli nella padella con il pepe e concludete la cottura degli spaghetti aggiungendo, se necessario, un altro mestolo d’acqua bollente.

A cottura al dente degli spaghetti, spostate la padella dal fuoco e lasciate intiepidire giusto una decina di secondi. A questo punto aggiungete il composto di pecorino e fate mantecare saltando gli spaghetti e smuovendoli velocemente. Vedrete che per magia si formerà una bella cremina che avvolgerà i vostri spaghetti in modo omogeneo.

A questo punto non vi resta che servire la cacio e pepe nei piatti, ancora ben calda e cremosa nonché bella carica di pepe.

Cacio e pepe – Video